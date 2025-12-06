Acquisti online in aumento tra artigiani e imprese: il settore delle finiture decorative accelera, e crescono anche realtà come Perini Color

Secondo le ultime analisi di settore, artigiani, imprese e professionisti dell’edilizia stanno modificando in modo significativo le proprie abitudini d’acquisto, orientandosi sempre più verso piattaforme digitali specializzate. Un cambiamento che interessa anche il contesto locale, dove molte PMI hanno iniziato a integrare l’e-commerce come canale principale per l’approvvigionamento di prodotti tecnici.

La tendenza non nasce dal nulla. La pandemia ha accelerato l’adozione del digitale in molti comparti, e quello delle finiture decorative non ha fatto eccezione. Se fino a pochi anni fa per molti professionisti era imprescindibile il passaggio nei punti vendita fisici, oggi la possibilità di consultare cataloghi completi online, valutare alternative e ricevere il materiale direttamente in cantiere rappresenta un vantaggio competitivo difficile da ignorare.

La spinta verso il digitale: perché artigiani e imprese cambiano abitudini

Il passaggio all’acquisto online è sostenuto da motivazioni pratiche e operative. In primo luogo, le piattaforme digitali offrono cataloghi molto più ampi rispetto alla media dei negozi fisici tradizionali, che spesso devono confrontarsi con limiti di spazio e magazzino. Su internet, invece, il professionista trova un ventaglio completo di vernici, pitture speciali, resine decorative e prodotti tecnici suddivisi per uso, finitura e destinazione.

Un ulteriore elemento decisivo è la possibilità di confrontare rapidamente prezzi e caratteristiche, ottimizzando tempi e costi. In un settore dove margini e tempistiche di consegna possono incidere fortemente sulla redditività dei lavori, la comodità del digitale rappresenta un fattore chiave. Anche la logistica è migliorata: molti fornitori hanno introdotto sistemi di spedizione più rapidi e flessibili, permettendo ai professionisti di programmare meglio gli interventi senza dipendere dalla disponibilità immediata del rivenditore fisico.

Non va trascurata infine la crescente domanda di prodotti di fascia decorativa. Negli ultimi anni il mercato degli interni è diventato molto più attento alla personalizzazione, sia nelle abitazioni private sia negli spazi commerciali. Questo ha generato un aumento significativo delle richieste di materiali innovativi che spesso non si trovano nei punti vendita tradizionali.

Il boom delle finiture decorative

Il comparto delle finiture decorative sta vivendo una fase di espansione senza precedenti. Le vernici decorative, un tempo considerate prodotti di nicchia, sono oggi richieste da ristrutturatori, studi di interior design e privati evoluti che desiderano soluzioni moderne e materiche.

Pitture a effetto sabbia, metallizzate, resine decorative, microcemento e finiture materiche stanno diventando alternative consolidate rispetto alle tinte classiche.

Questo ampliamento dell’offerta, insieme alla possibilità di visionare online campioni, texture e applicazioni reali, ha reso l’acquisto digitale ancora più conveniente.

Anche gli artigiani più tradizionali stanno integrando nella propria attività l’utilizzo di materiali evoluti, spinti dalla richiesta crescente dei clienti finali e dalla necessità di aggiornare il proprio repertorio professionale.

Il caso Perini Color e il ruolo dell’eCommerce

All’interno di questo scenario, stanno emergendo realtà che hanno saputo interpretare il cambiamento in atto offrendo un catalogo strutturato e orientato ai professionisti. Tra queste rientra Perini Color, realtà italiana attiva dal 1970 nel settore delle vernici e delle finiture decorative.

Pur mantenendo radici solide nel mondo del colore tradizionale, l’azienda ha progressivamente ampliato la propria presenza digitale, diventando un punto di riferimento per chi cerca prodotti professionali e soluzioni decorative avanzate.

Il ruolo di realtà come Perini Color è emblematico della trasformazione del settore: aziende storiche che, grazie al digitale, riescono a raggiungere una platea più ampia di artigiani e imprese, rispondendo alla crescente richiesta di materiali innovativi.

La disponibilità di un catalogo completo e aggiornato, abbinata a tempi di consegna competitivi, rappresenta un elemento che contribuisce a consolidare questo trend.

Una trasformazione destinata a proseguire

La crescita degli acquisti online non sembra essere un fenomeno passeggero. Al contrario, i dati indicano un’evoluzione stabile e continua, alimentata dalla diffusione delle tecnologie digitali e dall’aumento della domanda di prodotti decorativi avanzati.

Artigiani e imprese stanno integrando stabilmente l’e-commerce nelle proprie routine operative, riconoscendone i vantaggi in termini di efficienza, assortimento e qualità dell’offerta.

Il settore delle finiture decorative si conferma così uno dei più dinamici dell’intero comparto edilizio. E la presenza di realtà strutturate e specializzate contribuisce a renderlo ancora più accessibile, sostenendo un modello di approvvigionamento che privilegia rapidità, scelta e innovazione. Una tendenza che, con ogni probabilità, continuerà a modellare il mercato anche nei prossimi anni.













