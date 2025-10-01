Triathlon: il Piemonte in seconda posizione nel Trofeo Coni U14

Dal 28 settembre al 1° ottobre si è svolta a Lignano Sabbiadoro la X Edizione del Trofeo Coni Under 14.

Anche il triathlon era rappresentato sui campi di gara tra le 47 discipline.

In gara, per il Piemonte, 4 ragazzi tredicenni che si sono qualificati nella gara del circuito regionale a Piasco: Arianna Gianelli (Cuneo 1198 Mentecorpo), Paolo Cazzadore (team Dieci e Lode), Virginia Galletto (triteam Savigliano) e Abruzzese Filippo (Airone triathlon).

Assieme hanno affrontato, al mattino, una gara difficile e di alto livello a staffetta (Mixed Relay 2+2) che prevedeva da 200m di nuoto in mare, 2 km di bici e 1 km di corsa e al pomeriggio una prova individuale con le stesse distanze. Grazie alle loro eccellenti prestazioni si sono aggiudicati la medaglia d'argento e hanno portato il triathlon piemontese sul secondo gradino del podio.

La manifestazione si è conclusa ieri sera con la proclamazione della regione vincitrice (la Lombardia, sommando i punteggi di tutte le 47 discipline), e il Piemonte si è classificato al secondo posto.

"Complimenti ragazzi! Complimenti Arianna portacolori del Cuneo Triteam Mentecorpo! Vivi il tuo sogno!"