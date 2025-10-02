Saluzzo, l’amministrazione comunale dirà no all’impianto di biogas in località Ruata Eandi

“Lo abbiamo lasciato intendere già abbastanza chiaramente, anche con la presa di posizione dell’associazione “Insieme si può” della quale facciamo parte, ma per garbo istituzionale volevamo che ci fosse un pronunciamento formale del Consiglio comunale. Vista la vostra interrogazione anticipo ciò che diremo nell’apposita seduta che verrà convocata ad hoc a breve: siamo non solo perplessi ma contrari all’impianto di biogas in località Ruata Eandi”. Così la vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Saluzzo Francesca Neberti rispondendo ad un’interrogazione delle minoranze nella seduta di lunedì sera.

L’amministrazione comunale – in vista della Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia per il 15 ottobre - ha affidato due consulenze, una legale all’avvocato Comba di Torino, l’altra tecnica al geologo Bauducco di Fossano. “Siamo un’amministrazione di centrosinistra, attenti e sensibili alle problematiche ecologico-ambientali, per cui – ha spiegato Neberti - siamo spaventati dall’insediamento di un impianto di queste dimensioni in quella zona dove risiedono persone e sono attive aziende agricole”.

Presenti in sala alcuni residenti di Ruata Eandi, interessati a capire gli sviluppi della situazione.

“Vorrei – ha detto polemicamente il consigliere di minoranza Riccardo Conte rivolto alla maggioranza – che le perplessità che state evidenziando adesso le aveste espresse anche qualche mese fa a proposito di analogo impianto Sedamyl”.

“Non capisco perché – si è chiesto Giovanni Damiano sempre dai banchi dell’opposizione - si sia tergiversato tanto, visto che la prima Conferenza dei Servizi si era tenuta già nel luglio 2024”.

Ancora Paola Sanzonio di rincalzo, sempre dalle fila della minoranza: “Bisognava attivarsi da subito – ha sostenuto - con pareri legali e tecnici".

La prossima settimana la Commissione Urbanistica prenderà visione dei pareri tecnici richiesti; poi verrà convocata un’apposita seduta di Consiglio sul tema.

Si è appreso in Consiglio che sono pervenute nel frattempo varie osservazioni, tra cui alcune dei residenti, del consigliere regionale Calderoni, di Legambiente e altre associazioni ambientaliste e delle tre principali organizzazioni sindacali agricole, Coldiretti, Confagricoltura e Cia.

Dopo le parole della vicesindaco Neberti, è chiaro comunque che l’amministrazione comunale, per la parte di sua competenza, dirà no all’impianto di biogas. L’ultima parola spetta alla Conferenza dei Servizi della Provincia.

Questa non potrà non tenere in conto il parere del Consiglio comunale di Saluzzo, tuttavia non è difficile ipotizzare che la Aky Biomethane, la società interessata alla realizzazione, farà valere le sue ragioni con tutti gli strumenti che la legge le consente.