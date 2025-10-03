 / Datameteo

03 ottobre 2025

METEO / Debole perturbazione domani, poi Foehn e tempo stabile per buona parte della settimana

Temperature minime comprese tra 8 e 10°C sulle pianure del Piemonte, ma in rialzo anche in montagna dopo il weekend

Oggi giornata tranquilla ma con nuvolosità in graduale aumento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge domani soprattutto sulle Alpi. Foehn a seguire e pressione in aumento con tempo stabile a partire da lunedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione. 

Oggi venerdì 3 ottobre.  Cielo velato per i cirri di una estesa perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest, addensamenti sui crinali alpini con deboli piogge. Temperature in rialzo con massime comprese tra 17 e 20 °C. Venti assenti o deboli variabili su pianure, prime raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali al pomeriggio.

Sabato 4 ottobre. Molto nuvoloso sulle Alpi nordoccidentali e Valle d'Aosta, con piogge e rovesci intensi tra pomeriggio e sera. Nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse su Liguria e parte delle pianure piemontesi orientali, con piogge e rovesci sul levante ligure a fine giornata.

Temperature minime comprese tra 8 e 10°C su pianure del Piemonte, fino a 13/15 °C su coste liguri. Massime in leggero rialzo e comprese tra 20 e 22 °C anche se in Liguria a causa della copertura bassa potrebbero rimanere più contenute. Venti al mattino deboli o variabili in pianura. Al pomeriggio moderati o localmente forti da sud su Liguria centrale interna e alessandrino, mentre sulle Alpi venti di Foehn in intensificazione dalla serata.

Domenica 5 ottobre. Precipitazioni notturne sul levante ligure in miglioramento dal mattino, e ancora rovesci isolati su crinali alpini. Bel tempo sulle restanti aree. Temperature stazionarie o con locali oscillazioni. Venti forti di Foehn sulle Alpi e in parte in pianura, con raffiche che sui rilievi potranno sfiorare i 90 km/h. Forti venti di tramontana anche sulla Liguria, in attenuazione dalla serata.

Da lunedì 6 ottobre. Alta pressione in avanzamento da ovest porterà tempo più stabile e per gran parte soleggiato per buona parte della settimana, con temperature in rialzo soprattutto in montagna. Possibili le prime nebbie notturne e al mattino in pianura.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/673-Stagionali_Ottobre_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html 

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo 

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona 

Datameteo

