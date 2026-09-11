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Cuneo e valli | 11 settembre 2026, 10:26

METEO / Bel tempo nel fine settimana e poi nuovo scorcio di estate a seguire

Oggi cielo inizialmente nuvoloso ma con tendenza a rasserenamenti a partire da ovest dal pomeriggio. Domani e domenica generalmente sereno o poco nuvoloso, più probabile domani mattina sui settori occidentali

METEO / Bel tempo nel fine settimana e poi nuovo scorcio di estate a seguire

Dopo la prima perturbazione di stampo più autunnale, nuovo periodo stabile all'orizzonte, almeno fino a metà settimana prossima quando ritorneremo a sentire temperature più estive.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 11 a domenica 13 settembre.

Oggi cielo inizialmente nuvoloso ma con tendenza a rasserenamenti a partire da ovest dal pomeriggio. Domani e domenica generalmente sereno o poco nuvoloso, più probabile domani mattina sui settori occidentali.

Temperature perfettamente nella norma di settembre, con massime che oscilleranno tra i 25  i 27 °C, e minime comprese tra 14 e 18 °C.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili, ad eccezione di domani in Liguria dove potranno esserci moderati venti settentrionali al mattino.

Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre.

Ancora bel tempo con aumento della pressione per l'arrivo di un temporaneo rinforzo anticiclonico, e temperature che ritorneranno oltre le medie del periodo con valori massimi che potranno raggiungere localmente i 30/31°C.

Durante la giornata di mercoledì l'ingresso di un nuovo fronte atlantico farà ritornare le condizioni meteo su canoni più autunnali.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/685-Stagionali_Ottobre_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html 

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Cuneo

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Savona

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Datameteo

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