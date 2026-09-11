METEO / Bel tempo nel fine settimana e poi nuovo scorcio di estate a seguire

Dopo la prima perturbazione di stampo più autunnale, nuovo periodo stabile all'orizzonte, almeno fino a metà settimana prossima quando ritorneremo a sentire temperature più estive.
Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:
Da oggi venerdì 11 a domenica 13 settembre.
Oggi cielo inizialmente nuvoloso ma con tendenza a rasserenamenti a partire da ovest dal pomeriggio. Domani e domenica generalmente sereno o poco nuvoloso, più probabile domani mattina sui settori occidentali.
Temperature perfettamente nella norma di settembre, con massime che oscilleranno tra i 25 i 27 °C, e minime comprese tra 14 e 18 °C.
Venti: generalmente assenti o deboli variabili, ad eccezione di domani in Liguria dove potranno esserci moderati venti settentrionali al mattino.
Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre.
Ancora bel tempo con aumento della pressione per l'arrivo di un temporaneo rinforzo anticiclonico, e temperature che ritorneranno oltre le medie del periodo con valori massimi che potranno raggiungere localmente i 30/31°C.
Durante la giornata di mercoledì l'ingresso di un nuovo fronte atlantico farà ritornare le condizioni meteo su canoni più autunnali.
Previsioni stagionali
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Previsione rischio grandine e dati grandinate
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Cuneo
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Savona