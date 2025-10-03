Anche Mondovì scende in piazza per Gaza e la Flotilla: presidio di fronte al municipio [FOTO]

"Contro il genocidio in atto da quasi due anni nella striscia di Gaza, a sostegno del popolo palestinese e per chiedere la sospensione di ogni fornitura di aramamnenti e merci".

Queste le principali motivazioni che hanno spinto tantissimi studenti, cittadini e lavoratori a scendere nelle piazza italiane e aderire allo sciopero indetto da "Sì Cobas" per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre.

A Mondovì il presidio, di fronte al municipio, è stato organizzato dal gruppo delle "Donne in cammino per la pace" che, da giorni, protestano pacificamente in piazza Martiri della Libertà.

"In questi giorni - spiegano - stiamo osservando una capacità di autorganizzazione diffusa in tutta Italia, una capacità che va oltre i ruoli istituzionali, i partiti o i sindacati tradizionali. La trasmissione in diretta del genocidio in corso, invece di provocare assuefazione, ha prodotto un poderoso slancio umanitario per fermarlo. Bisogna davvero ringraziare la spinta emotiva dell'aiuto umanitario alla popolazione di Gaza, perchè ha posto le basi per avvicinare molte persone alle sofferenze quasi secolari del popolo palestinese. Avere imparato a mettersi nei panni di chi è vittima di soprusi è il primo passo per iniziare ad analizzarne le cause e cercarne soluzioni collettive. Dall'indignazione morale all'umanitarismo alla pratica politica, avendo ben chiaro che la causa prima della questione palestinese siamo proprio noi europei: queste sono le tappe che bisognerà percorrere.

Lo sciopero di oggi, i flashmob, le manifestazioni, i cortei passati, hanno denunciato l'insopportabile ingiustizia perpetrata ai palestinesi, espropriati del proprio diritto a vivere sulla loro Terra. È, dunque, stata proprio Gaza che ci ha fatto riconoscere quanto di antidemocratico e ingiusto continua a esistere nel nostro paese, responsabile, con la propria inazione, della pulizia etnica in corso".

In tantissimi dal Monregalese hanno scelto di aderire alla manifestazione in corso a Cuneo, dove sono scese in piazza migliaia di manifestanti.