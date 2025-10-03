 / Attualità

Attualità | 03 ottobre 2025, 10:09

Sciopero generale e corteo, Cuneo torna in piazza per Gaza e la Flotilla: "Siamo in quattromila" [FOTO E VIDEO]

Partenza dal presidio permanente di piazza Europa per la manifestazione che tornerà ad animare i corsi della città per dire basta al genocidio nella Striscia

Le vie del centro di Cuneo sono attraversate oggi, venerdì 3 ottobre, dal corteo dello sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e Si Cobas. 

I partecipanti si sono ritrovati dalle ore 9.30 presso il presidio permanente di piazza Europa. Da qui il corteo prenderà le mosse percorrendo corso Nizza,  piazza Galimberti, corso Soleri, corso IV Novembre e corso Dante, per fare ritorno in piazza Europa.

Al centro della protesta le motivazioni legate alla risposta di Israele contro la Global Sumud Flotilla, fermata nelle acque internazionali di fronte a Gaza. I manifestanti chiedono al governo e le istituzioni di fare pressioni per fermare il genocidio in corso nella Striscia di Gaza ormai da due anni.

Non è la prima volta che Cuneo scende in piazza per la causa palestinese: già lo scorso 22 settembre un altro sciopero generale aveva visto piazze gremite e cortei con centinaia di partecipanti, senza contare l’istituzione di un presidio permanente in piazza Europa e il corteo nato spontaneamente nella tarda serata di mercoledì, alla notizia dell’intercettazione delle navi della Flotilla da parte della Marina militare israeliana.

***

Articolo in aggiornamento


 

Il corteo

Il ritrovo in piazza Europa

Daria Abashkina

