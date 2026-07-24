METEO / Piccolo stop all'estate nel weekend con piogge e temporali, ma da metà della prossima settimana nuova ondata di caldo

Oggi ancora una bella giornata estiva, da domani pomeriggio una perturbazione dalla Francia interesserà le nostre regioni, con piogge e temporali un po' ovunque. Migliora da lunedì, poi da metà settimana ci attende una nuova probabile ondata di calore.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 24 luglio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche velatura dal pomeriggio. Temperature in media col periodo, con massime fino 30/31 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Sabato 25 luglio.

Inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest, con primi rovesci o temporali sulla Valle d'Aosta e Alpi settentrionali, in estensione dalla serata alle pianure settentrionali e alle Alpi occidentali. In tarda serata e notte i temporali, molto più forti, si estenderanno alla Liguria e al basso Piemonte dove oltre a raffiche di vento molto intense potranno verificarsi grandinate importanti. Qualche fenomeno irregolare tra cuneese e restanti zone di pianura.

Temperature massime in leggero calo per via della copertura nuvolosa, minime tra 16 e 20°C , con qualche grado in più sulle coste. Venti inizialmente assenti o deboli moderati, in rinforzo dal pomeriggio con marino sostenuto su Liguria interna, Langhe e alessandrino prima dei temporali.

Domenica 26 luglio.

Tempo in miglioramento, anche se al pomeriggio ci saranno fenomeni sparsi sulle Alpi con anche temporali. Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni. Venti assenti o deboli variabili su pianure, forti raffiche di Foehn sulle Alpi in particolare in serata.

Tendenza da inizio settimana prossima.

Inizierà un nuovo periodo stabile, fino a giovedì con temperature ancora nella norma, poi sarà probabile l'inizio di una nuova ondata di calore, di cui bisogna ancora determinarne l'intensità e la durata.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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