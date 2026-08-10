METEO / Settimana di Ferragosto sempre al caldo. Eclissi solare mercoledì sera

Nonostante i temporali di ieri sera ci abbiano rinfrescato temporaneamente, dovremo affrontare un'altra settimana in compagnia del caldo intenso, con quasi nessuna variazione sul tema.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 10 a domenica 16 agosto.

Durante la settimana il ciclo sarà generalmente questo: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità più sviluppata al pomeriggio sui rilievi, con rovesci o temporali sulle Alpi che occasionalmente potranno estendersi verso le pianure limitrofe. Mercoledì sera attorno alle 20:00-20:30 si potrà assistere (copertura nuvolosa e montuosa permettendo) ad una eclissi parziale di sole che nelle nostre aree toccherà il 93% di copertura del disco solare. Per i dettagli è possibile consultare le mappe dell'Istituto Nazionel di AstroFisica (INAF) presenti a questo indirizzo: https://www.media.inaf.it/2026/07/28/mappa-visibilita-eclissi-12-agosto-italia/

Le temperature, dopo la rinfrescata di ieri sera grazie ai frequenti temporali, torneranno velocemente oltre le medie del periodo già da oggi. Le massime saranno oltre i 33-38 °C per buona parte della settimana. Le minime quasi sempre da notti tropicali con valori oltre i 20/24 °C.

Ventilazione scarsa e generalmente in forma di brezze. Soltanto i temporali potranno generare raffiche intense tra pomeriggi oe sera.

Tendenza successiva.

Ci sono buone probabilità che questo periodo di alta pressione e caldo intenso si interrompa ad inizio delle settimana prossima attorno al 18 agosto, ma per conferme attendiamo ulteriori aggiornamenti.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/684-Stagionali_Settembre_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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