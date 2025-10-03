La Granda protagonista all’Expo di Osaka: si chiude la missione piemontese con 14 aziende di Confindustria [VIDEO]

Quattordici imprese cuneesi hanno preso parte all’Esposizione Universale di Osaka, che dal 30 settembre al 3 ottobre ha visto il Piemonte protagonista con la delegazione più numerosa di Confindustria regionale. A rappresentare la provincia Granda sono state Almec, Argea, Bios Management, Compet-e, Cuneo Lube, Eliotec, Fimet, Flextech, FTS, Marcopolo Engineering, Silvateam, Sisea, Università Pegaso e Versya.

La missione ha preso il via con il convegno “Piemonte meets Osaka. Eccellenze piemontesi, export e investimenti in Giappone”, nella sala conferenze del Padiglione Italia, alla presenza del commissario generale Mario Vattani, della vicepresidente della Regione Elena Chiorino e del presidente Alberto Cirio.

Il viaggio ha incluso anche tre visite aziendali strategiche: alla Nissha di Kyoto, multinazionale attiva anche in Piemonte; al quartier generale Toyota a Nagoya; e infine al Panasonic Museum di Osaka, simbolo della cultura industriale nipponica.

Un’occasione per rafforzare i legami economici tra Piemonte e Giappone, valorizzare il “Made in Piemonte” e rilanciare l’internazionalizzazione delle imprese locali in mercati che premiano qualità, precisione e innovazione.

Il peso del Giappone in Piemonte

I dati economici tra Piemonte e Giappone sono in miglioramento. Nel 2024 l’interscambio commerciale trai due stati ha raggiunto i 12,6 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi generati in Piemonte, che rappresenta il 10% del totale nazionale. Con un traino maggiore sulle esportazioni equivalenti a 723 milioni. E il primo semestre del 2025 in linea con l’andamento dello scorso anno, se non migliore.

Settori in crescita includono: agroalimentare, tessile, legno, carta, petroliferi e farmaceutica, trainati da una domanda giapponese ad alta innovazione.

In Piemonte operano 19 aziende giapponesi con sede legale e 50 siti produttivi che impiegano 5.200 lavoratori.

Il commento di Alessandro Battaglia (Presidente commissione Internazionalizzazione e affari Esteri Confindustria Piemonte) nell'intervista che pubblichiamo di seguito.