Vicoforte: avviato il cantiere per la nuova rotatoria in località Olle

Ieri pomeriggio, giovedì 2 ottobre alle ore 15, ha preso ufficialmente avvio il cantiere per la realizzazione della rotatoria all’incrocio in località Olle di Vicoforte, tra la strada statale 28, la provinciale 221 verso Torre Mondovì e la comunale Via del Groglio.

Si tratta di un’opera attesa da anni, a causa dei numerosi incidenti che hanno interessato l’area: solo tra giugno e agosto di quest’anno se ne sono registrati quattro. La nuova rotatoria rappresenta quindi un intervento strategico per la sicurezza della viabilità, caratterizzata da elevati flussi di traffico, anche pesante. All’avvio dei lavori erano presenti il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il consigliere provinciale delegato alla viabilità per il reparto di Mondovì Pietro Danna, la presidente del comitato dei cittadini Rosalia Grillante, i sindaci di Vicoforte Gian Pietro Gasco, di San Michele Mondovì Daniele Aimone e di Torre Mondovì Andrea Giaccone, insieme all’ex sindaco Gianrenzo Taravello.

La convenzione con Anas, pur restando in sospeso, non ha fermato l’iter: l’Ente nazionale ha comunque approvato la costruzione della rotatoria, e la Provincia di Cuneo ha scelto di procedere con il primo lotto dei lavori, utilizzando fondi propri già stanziati. La sistemazione di via Groglio, prevista come secondo lotto, sarà avviata solo successivamente, una volta completato l’iter con Anas.

Il progetto della rotatoria, redatto dal geom. Loris Beltrando e dall’ing. Danilo Bruna del reparto viabilità di Mondovì, prevede la realizzazione di corsie interne a senso unico larghe 5,50 metri con banchine, due corsie di innesto di ampiezza variabile tra i 4 e i 4,50 metri, nuove banchine laterali e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, così da garantire massima visibilità e sicurezza nelle ore notturne. In circa una quarantina di giorni verrà predisposta una rotatoria provvisoria illuminata, per testarne la funzionalità; successivamente si passerà alle finiture e all’asfaltatura definitiva.

«Con l’avvio del cantiere della rotatoria delle Olle a Vicoforte – ha dichiarato il consigliere provinciale Pietro Danna – siamo vicini alla realizzazione di un intervento che tutto il territorio monregalese attende da quasi vent’anni. Si tratta di un intervento importante sia dal punto di vista economico, sia da quello progettuale: é stato, infatti, svolto un grande lavoro di coordinamento fra Provincia, ANAS e Comune per il quale voglio ringraziare il dirigente del settore viabilità di Mondovì Ing. Bruna ed il geom. Loris Beltrando, oltreché l’ANAS nella persona dell’ex capo compartimento Ing. Angelo Gemelli. Alla realizzazione della rotatoria seguirà un secondo lotto che consisterà nell’adeguamento dell’accesso della strada comunale del Groglio. Auspichiamo di poter risolvere così uno dei nodi piu delicati relativi alla viabilità provinciale del monregalese, restituendo alla collettività un’intersezione più ordinata e sicura».