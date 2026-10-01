Tenda, Anas: "Prosegue l'iter di gara per l'allargamento del tunnel storico"

Completata la fase di prequalifica dei candidati che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara per i lavori di allargamento della canna storica del tunnel di Tenda, Anas (Gruppo FS Italiane) ha trasmesso la Lettera d’invito agli operatori economici per la presentazione delle offerte.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 30 ottobre 2026 mentre il termine per le richieste di chiarimenti è fissato per mercoledì 14 ottobre.

L’appalto ha un valore di 120,12 milioni di euro nel quadro di un investimento complessivo pari a circa 140 milioni di euro.

Il progetto di adeguamento dello storico traforo ottocentesco del Tenda prevede un intervento di alesaggio finalizzato all’ampliamento della canna esistente, che affiancherà la nuova canna già realizzata. Al termine dei lavori, il tunnel sarà dotato, per ciascuna delle due canne, di una piattaforma stradale larga 6,50 metri, comprensiva di banchina e corsia di emergenza, garantendo così maggiori standard di sicurezza e consentendo, in caso di necessità, il transito affiancato dei mezzi di soccorso.

A lavori ultimati, la circolazione all’interno del traforo sarà regolata a senso unico di marcia, con percorrenza dalla Francia verso l’Italia attraverso la galleria storica adeguata, mentre il traffico in direzione opposta, dall’Italia verso la Francia, continuerà a utilizzare la nuova canna già in esercizio.

Le dotazioni tecnologiche della galleria storica saranno allineate a quelle già installate nella nuova canna e comprenderanno sistemi ad elevato grado di automazione, dispositivi per il monitoraggio e la gestione del traffico e impianti progettati per assicurare i più elevati standard di sicurezza.