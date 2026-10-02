Moto cade sull'autostrada A6 tra Millesimo e Ceva: donna elitrasportata in ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, lungo la carreggiata nord dell'autostrada A6 Torino-Savona.
Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 10 al chilometro 85, nel tratto compreso tra Millesimo e Ceva, in direzione Torino.
Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una motocicletta con due persone a bordo ha perso il controllo del mezzo.
Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta di un incidente autonomo che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.
Immediati i soccorsi sul posto, dove sono arrivati i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero e i Vigili del Fuoco dal Distaccamento volontari di Ceva.
Una donna di 70 anni circa è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso fatto convergere sul posto, con un codice di gravità rosso per politrauma, mentre l’uomo che viaggiava con lei è stato trasportato all’ospedale di Ceva in codice verde.
***
Articolo in aggiornamento