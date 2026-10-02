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Cronaca | 02 ottobre 2026, 11:32

Moto cade sull'autostrada A6 tra Millesimo e Ceva: donna elitrasportata in ospedale in codice rosso

L'incidente è avvenuto lungo la carreggiata verso Torino poco dopo le 10. Ferito anche un uomo, trasportato all'ospedale di Ceva

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, lungo la carreggiata nord dell'autostrada A6 Torino-Savona.

Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 10 al chilometro 85, nel tratto compreso tra Millesimo e Ceva, in direzione Torino.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una motocicletta con due persone a bordo ha perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta di un incidente autonomo che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.

Immediati i soccorsi sul posto, dove sono arrivati i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero e i Vigili del Fuoco dal Distaccamento volontari di Ceva.

Una donna di 70 anni circa è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso fatto convergere sul posto, con un codice di gravità rosso per politrauma, mentre l’uomo che viaggiava con lei è stato trasportato all’ospedale di Ceva in codice verde.

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Articolo in aggiornamento

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