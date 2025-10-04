Alba: la Giunta comunale incontra il Quartiere Mussotto lunedì 6 ottobre alle ore 20.45

Lunedì 6 ottobre alle ore 20.45 nella palestra dell’Impianto Sportivo “Renzo Saglietti” in via Cesare Delpiano, 1 nella Frazione di Mussotto, la giunta comunale di Alba guidata dal sindaco Alberto Gatto incontrerà i residenti del quartiere.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato di Quartiere Mussotto presieduto da Giovanni Lano, sarà un’occasione di dialogo tra cittadini e amministratori, con l’obiettivo di affrontare temi di interesse locale. Durante la serata sarà possibile presentare proposte, segnalare criticità e discutere le necessità del quartiere direttamente con il sindaco e gli assessori.