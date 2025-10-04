 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 04 ottobre 2025, 11:56

Alba: la Giunta comunale incontra il Quartiere Mussotto lunedì 6 ottobre alle ore 20.45

L’iniziativa, organizzata dal Comitato presieduto da Giovanni Lano, sarà un’occasione di dialogo tra cittadini e amministratori, con l’obiettivo di affrontare temi di interesse locale

Alba: la Giunta comunale incontra il Quartiere Mussotto lunedì 6 ottobre alle ore 20.45

Lunedì 6 ottobre alle ore 20.45 nella palestra dell’Impianto Sportivo “Renzo Saglietti” in via Cesare Delpiano, 1 nella Frazione di Mussotto, la giunta comunale di Alba guidata dal sindaco Alberto Gatto incontrerà i residenti del quartiere.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato di Quartiere Mussotto presieduto da Giovanni Lano, sarà un’occasione di dialogo tra cittadini e amministratori, con l’obiettivo di affrontare temi di interesse locale. Durante la serata sarà possibile presentare proposte, segnalare criticità e discutere le necessità del quartiere direttamente con il sindaco e gli assessori.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium