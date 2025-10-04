Marene in lutto per la morte di Francesco Mina: annullato il Duathlon che era previsto per domani 5 ottobre

In segno di lutto per la morte del giovane Francesco Mina, 17enne di Marene, deceduto questa notte in un incidente stradale (QUI LA NOTIZIA), l’Amministrazione comunale e il sindaco Alberto Deninotti hanno deciso di annullare la terza edizione della manifestazione sportiva del Duathlon, organizzata dall’ASD Triteam di Savigliano in collaborazione con il Comune di Marene e l’associazione Don Avataneo.

“A nome dell’Amministrazione comunale – afferma Deninotti – esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del nostro giovane concittadino. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e partecipazione alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La perdita di un ragazzo così giovane lascia un vuoto profondo in tutta la nostra comunità. Marene si unisce nel silenzio e nel raccoglimento, con un pensiero di vicinanza e solidarietà verso chi oggi soffre questa perdita così grande. Per questo motivo, in segno di lutto cittadino, abbiamo deciso di annullare la manifestazione sportiva del Duathlon che era prevista per domani”.