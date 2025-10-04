A Saluzzo, solidarietà a Giovanni Damiano dai consiglieri di minoranza

Gentile Direttore,

Leggiamo in un comunicato del Gruppo consigliare di maggioranza "Insieme si può" che, dopo essersi sentiti “ostaggio” nell’ultimo Consiglio comunale su temi di grande importanza per la città e il territorio - vedasi bio-digestore, polo scolastico di via Barge, consorzi irrigui - ha attaccato con parole molto pesanti il consigliere Giovanni Damiano.

La sua affermazione “ci saranno anche dei giorni difficili che si prospettano di qui a poche settimane” mentre illustrava l’interpellanza sul bio-digestore di Ruata Eandi li ha profondamente turbati, suscitando una scomposta reazione che li ha fatti sentire “intimiditi e minacciati”, tanto da portare il Gruppo di maggioranza ad affermare: “non ci faremo intimidire da continue, e nemmeno troppo celate, minacce rivolte al sindaco e all’amministrazione. Il confronto politico deve avvenire nel merito e con rispetto delle istituzioni, non attraverso allusioni intimidatorie”.

Giovanni Damiano - ed evidentemente noi con lui - sarebbe quindi reo di essere “amministratore, investigatore e giudice, pretendendo di ricoprire tutti e tre i ruoli con grande sprezzo delle competenze istituzionali”.

Prendiamo atto di questo comunicato e dei toni che vengono usati, nei quali tutto il Gruppo consigliare di "Insieme di può” chiaramente si ritrova. Ma dobbiamo constatare che fare domande o avere visioni diverse di una comunità non è "intimidire o minacciare", ma semplicemente vivere la democrazia. Se poi si ravvisassero dei reati esiste sempre per tutti la possibilità di sporgere querela nelle sedi opportune.

Altrimenti la maggioranza si metta il cuore in pace sull’esistenza di una minoranza seria e motivata, che cercherà il confronto e farà domande insieme a Giovanni Damiano - la cui storia personale è fatta di incontestabile moralità e profondo senso delle regole - sempre nell’interesse della comunità Saluzzese.

I Consiglieri

Capitini, Conte, Daniele, Giordana, Sanzoni