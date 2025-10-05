PD Savigliano, partecipato il primo incontro di "Ottobre democratico": "Il futuro non si costruisce a varianti"

Giovedì scorso 2 ottobre, in Piazzetta Fabrizio De Andrè, si è svolto l’incontro promosso dal Circolo PD di Savigliano sullo sviluppo urbanistico e infrastrutturale della città. La buona partecipazione di cittadine e cittadini ha confermato quanto questi temi siano sentiti e quanto sia forte il desiderio di discutere insieme del futuro di Savigliano, partendo dai quartieri non centrali e da ciò che spesso resta ai margini del dibattito pubblico.

Nel corso della serata è emerso con chiarezza ciò che già nei mesi scorsi avevamo denunciato: la mancanza di una programmazione generale da parte dell’amministrazione Portera. È ormai evidente la necessità di uno strumento di lungo termine, un nuovo Piano Regolatore che sappia governare il territorio con una visione d’insieme, invece di affidarsi a varianti parziali e frammentarie che non rispondono alle reali esigenze della città.

Sono state condivise molte riflessioni. La gestione delle aree dismesse necessita di indirizzi chiari e di un progetto capace di trasformarle in opportunità e non in vuoti urbani. La vicenda della palestra di corso Isoardi è emblematica: un annuncio fatto senza alcun coinvolgimento dei cittadini e senza considerare il grande progetto di riqualificazione di via Becco D’Ania, che avrebbe dovuto essere al centro di un confronto pubblico e trasparente.

Un altro tema centrale ha riguardato la viabilità esterna, ancora più attuale oggi con il ponte di via Alba in ristrutturazione. Non si tratta soltanto di traffico e collegamenti, ma anche di garantire l’accessibilità ai servizi fondamentali. È legittimo chiedersi: come arriveremo in futuro al nuovo ospedale che sorgerà tra Savigliano e Saluzzo? È paradossale fare tanto rumore per ottenere un ospedale moderno e poi non preoccuparsi di realizzare la strada che consenta ai cittadini di raggiungerlo facilmente. È tempo di iniziare a considerare i territori di Savigliano e Saluzzo come sempre più integrati, superando vecchie logiche e guardando a un futuro comune.

Il Circolo di Savigliano del PD ritiene fondamentale avviare un percorso di ascolto vero e completo, che coinvolga cittadini, professionisti e associazioni. Solo così sarà possibile costruire scelte condivise, sostenibili e capaci di accompagnare Savigliano nei prossimi vent’anni.

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’incontro: il futuro della nostra città si costruisce insieme, con responsabilità e visione.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 8 ottobre, alle ore 21, presso il Ridotto del Teatro Milanollo, per un incontro dedicato al tema delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). Si tratta del cosiddetto "biotestamento", che tutela il diritto all'autodeterminazione e alla dignità del paziente, consentendo di rifiutare o accettare trattamenti (come la sedazione profonda o la rianimazione) anche quando non si è più in grado di comunicare. Ne parliamo con un esperto professionista, il dottor Oscar Bertetto, modera Maria Teresa Giachino Amistà. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il calendario completo degli eventi dell’Ottobre Democratico e tutti gli aggiornamenti disponibili sul sito www.pdsavigliano.it/festademocratica25.

Circolo PD Savigliano