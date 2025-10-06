Da 5 a 50 milioni. Scopri come decuplicare il tuo fatturato

Confapi con OSM Partner di Cuneo presenta il nuovo libro di management dal titolo "Da 5 a 50 Milioni" di Paolo Ruggeri, imprenditore e formatore. L’incontro è gratuito e si terrà mercoledì 8 ottobre, dalle ore 15.00 alle 18.00 presso il ristorante La Porta delle Langhe (via Savigliano 116, casello di Bra-Marene).

“Se qualche anno fa mi avessi chiesto come si decuplica il fatturato di un’azienda, ti avrei risposto che esiste un metodo, ma pochi lo conoscono davvero”. Con queste parole Ruggeri spiega lo spirito con il quale è nata l’idea di scrivere un libro per insegnare ad altri imprenditori: “Come decuplicare il proprio fatturato attraverso un percorso preciso, fatto di strategie concrete, intuizioni controintuitive e mentalità imprenditoriale. Il successo non è questione di fortuna ma di scelte precise e di un mindset che distingue chi cresce da chi resta fermo”.

Partecipando si potrà scoprire e avere accesso a concetti innovativi di management e crescita personale per confrontarsi con altri imprenditori. Posti sono limitati.

Per chi fosse interessato, può avere maggiori informazioni contattando gli uffici Confapi Cuneo al n. 0171601977 o scrivi a meeting@apicn.it