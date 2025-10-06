Insieme per stare bene – Un nuovo percorso promosso da Bisalta Vita ETS e ASL CN1

Bisalta Vita ETS, in collaborazione con ASL CN1, presenta il progetto “INSIEME PER STARE BENE”, un percorso gratuito di educazione alla salute dedicato alle persone che convivono con malattie croniche (artrite, artrosi, cancro, diabete, cardiopatie, ipertensione, malattie respiratorie, cefalee e altre) e ai loro familiari.

Il progetto prevede sei incontri di gruppo interattivi, condotti dagli Infermieri di Famiglia e di Comunità, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e strategie per migliorare la qualità della vita e gestire la propria condizione in modo consapevole.

Durante gli incontri si affronteranno temi quali: la gestione della malattia e dei sintomi, lo stress e le emozioni difficili, l’alimentazione equilibrata e l’attività fisica sicura, la collaborazione con i professionisti sanitari, la ricerca di nuove strategie per il benessere quotidiano.

Gli incontri si terranno il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 11.30 presso il Centro Carlo Acutis di Borgo San Dalmazzo (Via Giovanni XXIII, 52), nelle seguenti date:

29 ottobre 2025

5 novembre 2025

12 novembre 2025

19 novembre 2025

26 novembre 2025

3 dicembre 2025

I posti sono limitati (massimo 20 partecipanti) ed è richiesta la partecipazione a tutti gli incontri.

Per informazioni e iscrizioni contattare dal lunedì al venerdì ore 8.00–13.00:

Infermiere di Famiglia e Comunità → 0171 450781

Paoletti Federica → 0171 267751

Sabrina Raviolo → 0171 450272

“Insieme per stare bene” è un invito a prendersi cura della propria salute in modo attivo e condiviso – un passo alla volta verso un miglior benessere quotidiano.