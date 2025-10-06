Volley A1F. Cuneo debutta a Macerata in un’inedita Monday Night. Signorile: “Non sarà semplice, ma siamo pronte”

Il conto alla rovescia è finalmente terminato: dopo due mesi di preparazione intensa in palestra, le Gatte della Cuneo Granda Volley sono pronte a tornare sul taraflex. Questa sera, lunedì 6 ottobre, scatterà infatti la stagione 2025-2026 della Serie A1 Tigotà con un’inedita Monday Night che vedrà protagoniste tutte le squadre iscritte al campionato più bello del mondo.

Dopo la presentazione ufficiale, trofei e vari test match, la Honda Cuneo Granda Volley, questo il naming per la stagione 2025-2026 annunciato sui canali ufficiali della società lo scorso 3 ottobre, è pronta a lanciarsi in una nuova avventura nella massima serie.

Per l’esordio stagionale, le biancorosse di coach Salvagni e Tisci debutteranno sul campo della CBF Balducci HR Macerata, squadra che la scorsa stagione ha conquistato la promozione nella massima serie battendo l’Akademia Sant’Anna nella finale playoff di Serie A2.

Dopo due stagioni nella categoria cadetta dunque, le marchigiane, guidate dalla coppia Lionetti-Martinelli, sono tornate tra le grandi del volley femminile italiano e inizieranno il loro cammino proprio contro Cuneo.

Due le ex di giornata, tra le arancionere Giorgia Caforio, che ha vestito la maglia da libero di Cuneo nella stagione 2017-2018 quando le biancorosse militavano in A2, e per le cuneesi Safa Allaoui, che ha difeso i colori di Macerata proprio nella stagione scorsa.

A poche ore dal fischio d’inizio, le parole di Noemi Signorile, capitana di Cuneo alla sua sesta stagione con il club biancorosso, trasmettono tutta la carica e l’emozione del momento:

“Sono stati due mesi intesi, ma finalmente ci siamo. È arrivato il momento di giocare veramente. Non vediamo l’ora di scendere in campo, di mostrare quello che sappiamo fare. è sempre un’emozione ricominciare, sono qui da sei anni ma è sempre come se fosse la prima volta”.

E sull’esordio: “Macerata è una neopromossa e giocherà la sua prima partita in casa. Non sarà semplice, il viaggio sarà lungo, il palazzetto nuovo, loro vorranno far vedere quello che sanno fare, sicuramente sarà una partita difficile”.

per il primo atto del campionato 2025-2026. Fischio di inizio alle. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su