Volley | 08 dicembre 2025, 15:03

VOLLEY B1F / Il punto sul girone A; Il Mondovì Volley vince in Sardegna e risale al 4° posto

La Florens Vigevano si conferma in testa alla classifica. Il Mondovì Volley corsaro in casa del Pan Alfieri Cagliari (0-3). Vincono anche il Volley 2001 Garlasco e il GSO Villa Cortese. Terza sconfitta consecutiva per l'Acrobatica Alessandria

Le pumine che festeggiano la vittoria cagliaritana (ph. ufficio stampa Mondovì Volley)

Non perde colpi il motore della capolista Florens Vigevano, che nella 9^ giornata del Campionato di volley femminile di B1 ha ottenuto l’ottavo successo stagionale. A uscire sconfitto dal confronto con la leader del girone A questa volta è stato il Cus Torino, formazione che ha creato più di un grattacapo alla squadra di coach Colombo. 

Il Cus è riuscito a strappare un set e lottato alla pari nel secondo, ma alla fine la maggiore qualità delle padrone di casa ha fatto la differenza nel definitivo 3-1. Nessun segno di cedimento anche per il Volley 2001 Garlasco, vincente sul campo del Care Project Bellusco con un perentorio 0-3. Pavesi autoritarie e superiori in tutti i fondamentali. Top scorer nel Garlasco la solita Cicogna con 12 punti, mentre Vecchi e Antignano si sono fermate a 10 punti. 

E’ rimasto sul terzo gradino della classifica il Gso Villa Cortese, vittorioso per 3-1 contro l’Acrobatica Alessandria, al terzo “KO” di fila. La squadra di coach Bruno Napolitano ha pagato ancora a caro prezzo l’assenza della palleggiatrice Balboni. Alessandrine scavalcate in classifica dal Mondovì Volley, corsaro sul campo del Pan Alfieri Cagliari per 0-3 (19-25; 22-25; 18-25). 

Pumine concrete e brave a non permettere alle sarde di rientrare in partita. Unico neo di un’ottima prestazione sono stati i tanti errori al servizio, ben 15, mentre in senso positivo spiccano i 13 muri monregalesi contro i 7 delle padrone di casa. Mondovì trascinato dai 14 punti di Bole, Sangoi e Bergese, ma anche dal caloroso sostegno degli Ultras Puma, presenti in terra sarda nonostante la lunga trasferta. 

Preziose vittorie in trasferta, sempre per 0-3, anche per il Capo D’Orso Palau e il Sd CCS Cogne Aosta, rispettivamente ai danni di Academy Volpiano e Issa Novara. Il Parella Torino, infine, si è aggiudicato lo scontro salvezza contro il Chieri 76 per 3-1, conquistando così la seconda vittoria stagionale. 

Nel prossimo turno di campionato il Mondovì Volley ospiterà il Care Project Bellusco Mb, mentre la super-sfida di giornata sarà quella tra il Gso Villa Cortese e la Florens Vigevano.

I RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO

VOLLEY 2001 GARLASCO

0-3

ACADEMY VOLPIANO

CAPO D’ORSO PALAU

0-3

ISSA NOVARA

SD CCS COGNE AOSTA

0-3

PARELLA TORINO

CHIERI 76

3-1

FLORENS VIGEVANO

CUS TORINO

3-1

GSO VILLA CORTESE

ACROBATICA ALESSANDRIA

3-1

PAN ALFIERI CAGLIARI

MONDOVI’ VOLLEY

0-3

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

25

2

VOLLEY 2001 GARLASCO

23

3

GSO VILLA CORTESE

22

4

MONDOVI’ VOLLEY

19

5

ACR. ALESSANDRA

17

6

CAPO D’ORSO PALAU

15

7

CARE P. BELLUSCO

14

8

SD CCS COGNE AOSTA

13

9

CUS TORINO

12

10

V&CO ISSA NOVARA

8

11

PAN A. CAGLIARI

8

12

PARELLA TORINO

6

13

CHIERI 76

5

14

ACADEMY VOLPIANO

2

PROSSIMO TURNO – 10^ GIORNATA DI ANDATA

VOLLEY 2001 GARLASCO

ISSA NOVARA

 

CUS TORINO

CAPO D’ORSO PALAU

 

SD CCS COGNE AOSTA

ACROBATICA ALESSANDRIA

 

MONDOVI’ VOLLEY

CARE PROJECT BELLUSCO

 

CHIERI 76

ACADEMY VOLPIANO

 

GSO VILLA CORTESE

FLORENS VIGEVANO

 

PAN ALFIERI CAGLIARI

PARELLA TORINO

 

Matteo La Viola

