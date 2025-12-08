VOLLEY B1F / Il punto sul girone A; Il Mondovì Volley vince in Sardegna e risale al 4° posto

Non perde colpi il motore della capolista Florens Vigevano, che nella 9^ giornata del Campionato di volley femminile di B1 ha ottenuto l’ottavo successo stagionale. A uscire sconfitto dal confronto con la leader del girone A questa volta è stato il Cus Torino, formazione che ha creato più di un grattacapo alla squadra di coach Colombo.

Il Cus è riuscito a strappare un set e lottato alla pari nel secondo, ma alla fine la maggiore qualità delle padrone di casa ha fatto la differenza nel definitivo 3-1. Nessun segno di cedimento anche per il Volley 2001 Garlasco, vincente sul campo del Care Project Bellusco con un perentorio 0-3. Pavesi autoritarie e superiori in tutti i fondamentali. Top scorer nel Garlasco la solita Cicogna con 12 punti, mentre Vecchi e Antignano si sono fermate a 10 punti.

E’ rimasto sul terzo gradino della classifica il Gso Villa Cortese, vittorioso per 3-1 contro l’Acrobatica Alessandria, al terzo “KO” di fila. La squadra di coach Bruno Napolitano ha pagato ancora a caro prezzo l’assenza della palleggiatrice Balboni. Alessandrine scavalcate in classifica dal Mondovì Volley, corsaro sul campo del Pan Alfieri Cagliari per 0-3 (19-25; 22-25; 18-25).

Pumine concrete e brave a non permettere alle sarde di rientrare in partita. Unico neo di un’ottima prestazione sono stati i tanti errori al servizio, ben 15, mentre in senso positivo spiccano i 13 muri monregalesi contro i 7 delle padrone di casa. Mondovì trascinato dai 14 punti di Bole, Sangoi e Bergese, ma anche dal caloroso sostegno degli Ultras Puma, presenti in terra sarda nonostante la lunga trasferta.

Preziose vittorie in trasferta, sempre per 0-3, anche per il Capo D’Orso Palau e il Sd CCS Cogne Aosta, rispettivamente ai danni di Academy Volpiano e Issa Novara. Il Parella Torino, infine, si è aggiudicato lo scontro salvezza contro il Chieri 76 per 3-1, conquistando così la seconda vittoria stagionale.

Nel prossimo turno di campionato il Mondovì Volley ospiterà il Care Project Bellusco Mb, mentre la super-sfida di giornata sarà quella tra il Gso Villa Cortese e la Florens Vigevano.

I RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO VOLLEY 2001 GARLASCO 0-3 ACADEMY VOLPIANO CAPO D’ORSO PALAU 0-3 ISSA NOVARA SD CCS COGNE AOSTA 0-3 PARELLA TORINO CHIERI 76 3-1 FLORENS VIGEVANO CUS TORINO 3-1 GSO VILLA CORTESE ACROBATICA ALESSANDRIA 3-1 PAN ALFIERI CAGLIARI MONDOVI’ VOLLEY 0-3

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 25 2 VOLLEY 2001 GARLASCO 23 3 GSO VILLA CORTESE 22 4 MONDOVI’ VOLLEY 19 5 ACR. ALESSANDRA 17 6 CAPO D’ORSO PALAU 15 7 CARE P. BELLUSCO 14 8 SD CCS COGNE AOSTA 13 9 CUS TORINO 12 10 V&CO ISSA NOVARA 8 11 PAN A. CAGLIARI 8 12 PARELLA TORINO 6 13 CHIERI 76 5 14 ACADEMY VOLPIANO 2

PROSSIMO TURNO – 10^ GIORNATA DI ANDATA