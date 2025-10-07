Capire i segnali del tempo: a Dronero un corso gratuito di meteorologia

Un corso gratuito di meteorologia pratica con focus sul meteo in montagna, outdoor e le allerte meteo con due relatori di eccezione.

Questo l'evento che si terrà domani, mercoledì 8 ottobre, a Dronero in sala Mili Chegai dalle 20.30 alle 22.30 con gli interventi di Paolo Bertolotto, già meteorologo di Arpa Piemonte e Lorenzo Bozzo, meteorologo Meteolanterna.

"L'idea di un corso di meteorologia pratica - spiegano da Datameteo che cura l'evento - ci è venuta raccogliendo le istanze di quanti insegnanti, membri di tante organizzazioni di volontariato o semplici appassionati di meteo e outdoor ci sollecitavano in tal senso. Il denominatore comune era un approccio senza formalismi tecnici, pratico, intuitivo insomma un lavoro che sembrava fatto apposta per noi Ciceroni di Datameteo Educational. L’obbiettivo dei nostri educational è proprio quello di far vivere una esperienza di conoscenza utilizzando l’argomento trattato per far comprendere meglio le dinamiche sul territorio, vivendolo. Tutti possono diventare ciceroni del clima, dei colori, della moda, del cielo... alla fantasia non poniamo limiti.

La formazione realizzata con il CSV Cuneo. Ringraziamo inoltre il comune di Dronero di Dronero per il patrocinio e la concessione a titolo gratuito della Sala".

Prossimo appuntamento il 25 ottobre a Busca dalle 9 alle 12 al Museo Parco dell’Ingenio con una esperienza per capire l’impatto del Clima sul territorio con la cornice il meteolab installato ad Ingenium per capire anche meglio il meteo che vediamo sulle app.

https://datameteo.education/eventi.php