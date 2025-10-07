Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta in visita alle Compagnie Carabinieri di Mondovì e Fossano

Nella mattinata del 6 ottobre, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” con sede a Milano, dal quale dipendono le Legioni Carabinieri “Lombardia”, “Piemonte e Valle d’Aosta” e “Liguria” ha visitato le Compagnie di Mondovì e Fossano.

A Mondovì, accompagnato dal Comandante Provinciale di Cuneo, Col. Marco Piras, l’alto Ufficiale ha prima salutato il Sindaco e Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e poi incontrato i Comandanti delle 11 Stazioni alle dipendenze della Compagnia e una rappresentanza del personale, esprimendo il proprio apprezzamento per l’attività svolta nelle comunità del territorio, soffermandosi, in particolare, sui valori etici che devono guidare la quotidiana azione del Carabiniere a supporto del cittadino.

Il Comandante di vertice ha approfondito le tematiche inerenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica nei rispettivi territori, tracciando ulteriori linee d’azione per la prevenzione e il contrasto dei reati, nonché d’implementazione dei servizi di prossimità in favore della cittadinanza.

Successivamente ha visitato la Compagnia CC di Fossano, dove ha incontrato i Comandanti dei vari reparti dipendenti ed una rappresentanza di militari, sensibilizzandoli sul significato dello stile e dell’etica militare, ponendo altresì in evidenza i valori che devono guidare ogni singolo carabiniere, quali la compostezza, la fermezza, lo spirito di sacrificio e il senso del dovere, con esempi concreti tratti dall’esperienza di servizio quotidiana.





