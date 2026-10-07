Quattro nuovi soci per il Rotary Club Savigliano

“Mettersi in discussione”, ma anche “Cambiare mentalità” e pure “Dare l’esempio” ma, soprattutto, “Evolutivo sempre, rivoluzionari qualche volta”.

Sono stati questi i cardini, stampati su eleganti cartoncini in omaggio agli intervenuti, sui quali è trascorsa la serata di mercoledì 30 settembre a “La Porta delle Langhe” di Cherasco che ha visto la visita del Governatore del Distretto Rotary 2032 Fortunato Crovari accolto dai soci del “Rotary Club Savigliano” e dal suo Presidente Marco Varetto.

Durante la conviviale c’è stata la cerimonia di Ammissione dei Nuovi Soci con la “spillatura” ed entrata ufficiale nel Club effettuata dal padrino Marco Varetto e dal Governatore stesso.

I nuovi soci sono Paolo Cavallo, Michele De Benedictis, Sulay Rojas e Federica Villa.

Paolo Cavallo è un medico chirurgo ma, soprattutto, dal 2028 è il Medico sociale della Prima Squadra della Juventus. Michele De Benedictis è Direttore del Dipartimento Medico Specialistico ASL CN1 e Direttore Struttura Complessa di Cardiologia ASLCN1, autore e coautore di 60 pubblicazioni scientifiche, relatore docente partecipante ad oltre 600 simposi e/o congressi nazionali ed internazionali inerenti la specialità, nonché ex calciatore, judoka, karateka e carabiniere. Sulay Rojas, nata a Cuba, è diplomata alla SEM (Scuola Estetica Moderna) come estetista e direttore tecnico ed è titolare del centro estetico “Green Beauty” di Fossano. Adorando e apprezzando l'arte si è specializzata in teatro. Federica Villa, saviglianese, è laureata in architettura. Ha collaborato con studi di architettura ed aziende e maturato esperienze come impiegata amministrativa per vari enti e società. Attualmente è impiegata tecnicoamministrativa. Appassionata di sport, amante della montagna, della musica e della danza ed è Reikista di I livello.

Il Presidente Varetto ha ringraziato gli intervenuti «per il vostro tempo. Per quello che ci dedicate e che dedicate al Rotary» e poi nel suo apprezzato discorso il Governatore ha ricordato ai nuovi soci che «la Spilla che avete ricevuto è un distintivo, cioè vi distingue e voi dovrete distinguervi nelle vostre opere e nell’attenzione che porterete al prossimo. Le quattro domande che il Presidente vi ha fatto (Risponde a VERITÀ? È GIUSTO per tutti gli interessati? Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA? Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?) devono essere la guida per voi e per tutti noi. Perché noi dobbiamo creare un impatto duraturo, noi dobbiamo cambiare la vita delle persone! E per farlo dobbiamo dare il meglio del nostro meglio. Guardare indietro, scoprire chi ha fatto il meglio e cercare di… migliorarlo. Ma per farlo dobbiamo evolversi, dobbiamo cambiare. Bisogna cambiare!».

Parole subito fatte sue dal Presidente Varetto che ha ribadito che «dobbiamo avere volontà di cambiamento. Dobbiamo ascoltare il passato, avere un piede nel presente e la testa nel futuro».

In chiusura intervento le parole del Governatore Crovari: «Dobbiamo tornare al Rotary di Paul Harris, il nostro fondatore. E per farlo dobbiamo… cambiare!».