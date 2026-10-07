Alba saluta il capitano Santoro: la città e le istituzioni ringraziano il comandante della Compagnia Carabinieri [FOTO]

Un ringraziamento per il lavoro fatto e i positivi risultati conseguiti per il presidio e la sicurezza del territorio. È quanto la comunità e le istituzioni albesi hanno voluto tributare al capitano Giuseppe Santoro, dal settembre 2023 alla guida della locale Compagnia Carabinieri, ora chiamato a guidare l'Arma presso la Compagnia di Aversa, in provincia di Caserta.

La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, in municipio. Per l'occasione la Sala del Consiglio si è presentata gremita da numerose personalità dell'attuale e della precedente amministrazione comunale, a partire dal sindaco Alberto Gatto e dal suo predecessore Carlo Bo, insieme agli assessori Donatella Croce, Roberto Cavallo, Davide Tibaldi e Gigi Garassino, e ai consiglieri Carlotta Boffa, Pierangela Castellengo ed Emanuele Bolla, tra gli altri.

Presenti anche il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il consigliere regionale Daniele Sobrero, i vertici dell'Ente Fiera di Alba col presidente Axel Iberti e il direttore Stefano Mosca, quelli dell’Associazione Commercianti Albesi col direttore Fabrizio Pace e Marco Scuderi, dell'Enoteca Regionale Cavour col presidente Roberto Bodrito e il suo predecessore Tomaso Zanoletti; esponenti delle forze dell'ordine – coi vertici locali della Guardia di Finanza e quelli della Polizia Locale, rappresentata dal comandante Antonio Di Ciancia e dal vice Paolo Tosco –, dell'imprenditoria locale con Bartolomeo Salomone per il Gruppo Ferrero e Confindustria Cuneo, il direttore generale Enzo Cazzullo per Banca d'Alba, esponenti delle associazioni di categoria e del terzo zettore.

Giunto sotto le torri in sostituzione del capitano Giovanni Ronchi, il capitano Giuseppe Santoro — ufficiale d'Accademia ed ex allievo della Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" di Venezia — conclude un periodo intenso al vertice della sede albese dell'Arma.

"Il capitano Santoro si è distinto per la passione e la competenza – lo ha ringraziato il sindaco Alberto Gatto prima di consegnargli una targa con la quale la comunità albese gli manifesta la sua riconoscenza –, dimostrando sempre un occhio di riguardo per la nostra città. Penso in particolare a interventi significativi come lo sgombero della palazzina degradata nei pressi della stazione ferroviaria o all'operazione che ancora nei giorni scorsi ha avuto una coda presso il campo nomadi. Il presidio di legalità e sicurezza è un tema fortemente sentito da cittadini e associazioni: è stato fondamentale poter contare su una presenza costante e continua, ed è merito di persone come te. Ti ringraziamo – ha proseguito rivolto all’ufficiale – per non aver mai fatto mancare il sostegno anche nell'organizzazione dei grandi eventi. Le nostre porte per te saranno sempre aperte e ti auguriamo il meglio per il futuro, sicuri che chi arriverà proseguirà nel solco tracciato".

Parole di stima sono giunte anche dagli altri rappresentanti istituzionali e dalle forze dell'ordine. Il luogotenente Claudio Grosso, comandante della Stazione Carabinieri di Alba, ha portato il saluto dei colleghi: "Porto il saluto di tutti i comandanti di stazione, con l'augurio di poterlo magari ritrovare un domani alla guida del comando provinciale".

[L'intervento del comandante di stazione Claudio Grosso]

Il consigliere provinciale Massimo Antoniotti ha sottolineato come l'ufficiale abbia "saputo affrontare e risolvere i problemi con grande professionalità e maturità nonostante la giovane età, facendosi apprezzare da tutti e conquistando l'affetto della comunità", mentre il consigliere regionale Daniele Sobrero ha ricordato la sua abilità "nel calarsi nel ruolo con profonda umiltà, collaborando in modo proficuo con i sindaci e gli attori del territorio anche per la gestione delle manifestazioni locali".

[Il consigliere provinciale Massimo Antoniotti]

[Il consigliere regionale Daniele Sobrero]

Emozionato il messaggio di commiato del capitano Giuseppe Santoro: "Grazie a tutti per essere qui oggi, la vostra presenza così numerosa è un segnale bellissimo. Alba è arrivata per caso nella mia vita e non immaginavo cosa avrebbe rappresentato per il mio percorso. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro per valorizzare i comandanti di stazione su tutto il territorio, rendendo l'Arma dei Carabinieri un punto d'orgoglio per questa terra. Anche Aversa arriva come un'opportunità arrivata all'improvviso che ho deciso di cogliere. Sabato assumerò il nuovo comando. Ma per me Alba sarà sempre casa, mi vedrete spesso anche in abiti civili perché questa città fa parte del mio futuro. Grazie ad Alberto Gatto, a Carlo Bo e a tutti gli amministratori per questa targa e per il supporto costantemente dimostrato".

[Il saluto del capitano Santoro]

Al posto del capitano Santoro subentra il capitano Gabriele Troìa, anch'egli ufficiale d'Accademia, proveniente dalla Calabria dove ha ultimamente guidato una sezione del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro.