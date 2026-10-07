Il Principe Alberto II torna nelle Langhe: il 9 ottobre a Cerreto Langhe, Novello e Niella Belbo dove inaugurerà il Museo della Pallapugno

Nuova visita italiana per S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, che venerdì 9 ottobre sarà in Piemonte per incontrare tre Comuni appartenenti alla rete dei Siti Storici Grimaldi di Monaco: Cerreto Langhe, Niella Belbo e Novello.

La giornata inizierà intorno alle ore 10 a Niella Belbo, dove il Principe parteciperà anche all’inaugurazione del Museo della Pallapugno, dedicato a uno degli sport tradizionali più rappresentativi del territorio piemontese.

Successivamente, intorno alle ore 12, Alberto II raggiungerà Cerretto Langhe, dove inaugurerà una targa sulla facciata della Casa che fu dei Grimaldi .

Nel pomeriggio la visita proseguirà a Novello, dove il Castello rappresenterà il momento centrale della tappa.

Si completerà così una giornata interamente dedicata all’incontro con le comunità locali e alla riscoperta dei legami storici che, nel corso dei secoli, hanno unito questi territori alla famiglia Grimaldi.

La visita conferma e rafforza la filosofia che sta alla base del progetto dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, fortemente voluto dallo stesso Principe Alberto II. Un'iniziativa che persegue un duplice obiettivo: da una parte ricostruire e valorizzare la storia della famiglia Grimaldi e i suoi secolari rapporti con numerosi territori europei; dall'altra offrire ai Comuni aderenti un'importante occasione di visibilità, promozione e attenzione mediatica.

La rete italiana conta oggi 56 Comuni distribuiti in diverse Regioni, molti dei quali sono piccoli centri che custodiscono un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore. Proprio per queste realtà, la presenza del Principe rappresenta un'occasione particolarmente significativa per far conoscere territori che difficilmente potrebbero beneficiare di un'attenzione nazionale e internazionale di questa portata.

Il valore di questo impegno è stato recentemente sottolineato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la Visita di Stato nel Principato di Monaco del 2 e 3 ottobre. Nei suoi interventi ufficiali il Capo dello Stato italiano ha richiamato i rapporti tra la Famiglia Sovrana e i Comuni italiani e, durante il brindisi a Palazzo dei Principi, ha definito «encomiabile» l'opera del Principe Alberto II, anche nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dei Siti Storici Grimaldi.

«La visita di venerdì – sottolinea Fulvio Gazzola, referente per l'Italia dell'Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco – rappresenta perfettamente lo spirito con cui il Principe Alberto ha voluto sviluppare questo progetto. Recuperare la storia e le radici della propria famiglia significa anche creare un rapporto concreto con le comunità che oggi vivono quei territori. Per molti piccoli Comuni, ricevere la visita di un Capo di Stato significa ottenere una visibilità e un'attenzione difficilmente raggiungibili con i normali strumenti di promozione. Il recente richiamo del Presidente Mattarella all'Associazione e all'impegno del Principe Alberto rappresenta per tutti noi un riconoscimento particolarmente importante e uno stimolo a proseguire e ampliare questo percorso».

«La visita di SAS Alberto II, rappresenta per noi un momento di grande rilievo – dichiara il Sindaco di Niella Belbo Emanuele Sottimano - , avere il Principe e' per noi motivo di grande orgoglio e l'desione ai Siti Storici dei Grimaldi e' una vetrina internazionale che dara' una grande visibilita' al nostro paese.

«Grande onore per noi! Il bellissimo centro storico del nostro paese, - annuncia il Sindaco di Cerreto Langhe Flavio Borgna - ora rimesso a nuovo, tornerà ad imbandierarsi a festa per accogliere il Principe. Come avvenne con la sfilata storica in primavera di Calendimaggio, quando festeggiammo l’ingresso del paese nei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco».

«La nostra comunità è onorata di poter accogliere Sua Altezza Serenissima in visita ufficiale, - dichiara Marco Pallaro Sindaco di Novello - un momento di grande prestigio che sancisce il legame tra il nostro territorio e il Principato di Monaco, trasformandosi in una straordinaria opportunità e in un autentico valore aggiunto per il nostro Comune. La comunità novellese ha scoperto solo un anno fa le proprie radici storiche legate alla dinastia dei Grimaldi, e oggi ha finalmente l’onore di accogliere il Principe Alberto II».

La giornata piemontese del 9 ottobre sarà quindi una nuova tappa di un progetto che, partendo dalla storia della dinastia Grimaldi, continua a costruire relazioni, conoscenza e opportunità di valorizzazione per i territori italiani aderenti alla rete.