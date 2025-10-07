Il “viaggio” di Bodoni da Saluzzo all’Europa con Giancarla Bertero

Martedì 7 ottobre alle 16 prenderà il via la nuova edizione della rassegna culturale "Il Tempo ritrovato – incontri ed esperienze per l'università degli adulti".

Un programma ricco e variegato, che accompagnerà i partecipanti fino a maggio 2026, con oltre 25 conferenze e incontri, tutti ad ingresso gratuito.

L'iniziativa si terrà nella sala laboratorio della Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo (1° piano), ogni martedì dalle 16 alle 17.30, grazie alla collaborazione con esperti di diversi settori.

Il primo appuntamento, in programma appunto il 7 ottobre, vedrà la conferenza di Giancarla Bertero sul tema “Giambattista Bodoni: da Saluzzo all’Europa”. Con la sua guida, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire la vita e l'opera di Bodoni (1740-1813), uno dei più grandi innovatori nel campo della tipografia e del graphic design. Nato a Saluzzo, ha rivoluzionato l’arte della stampa, lasciando una traccia indelebile nel mondo contemporaneo, tanto che i suoi caratteri, come quello celebre che porta il suo cognome, sono ancora oggi utilizzati da marchi internazionali come Ibm ed Emporio Armani.

Il suo lavoro è stato fondamentale non solo per la creazione di caratteri tipografici, ma anche per l’impaginazione, un vero e proprio modello di eleganza e precisione.

La rassegna proseguirà con un programma che non si limiterà agli incontri in aula, ma includerà anche visite sul territorio, come quella all’Archivio storico comunale (27 gennaio), alla collezione bodoniana e ai fondi storici della biblioteca (24 febbraio) e al Monastero di Santa Maria della Stella (12 maggio).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: 0175 211438 – cultura@comune.saluzzo.cn.it