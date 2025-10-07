Scatenate le Reflex, in scadenza il contest fotografico per il calendario Avis 2026

Scatenate le Reflex! Anche quest’anno l’Avis di Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, invita al contest fotografico che porterà alla realizzazione del calendario 2026. Ma sbrigatevi a inviare le candidature perché la scadenza per l’invio delle fotografie è il 12 ottobre.

Dopo aver esaurito gli elementi naturali (aria, terra, fuoco e acqua), il tema scelto per questa 9ª edizione è “I piccoli gesti che cambiano il mondo”, con la possibilità di scatenare gli obiettivi per foto che richiamino la semplicità dei piccoli gesti che scaldano il cuore, ravvivano i sentimenti e fanno passi concreti per migliorare il mondo, la nostra vita ed il nostro benessere.

Spiega l’organizzazione: «La partecipazione è aperta a tutti (ad eccezione dei fotografi professionisti) e non esistono limiti di età; unico elemento richiesto è la fantasia e la voglia di partecipare a questo progetto che ha come finalità ultima la divulgazione della donazione del sangue».

Gli aspiranti Steve McCurry o Oliviero Toscani potranno partecipare con un massimo di tre opere e troveranno il regolamento sul sito www.avisbra.it . Eventuali richieste di informazioni particolari le potrete inviare a calendarioavisbra@gmail.com .

I 12 scatti selezionati verranno inseriti nel calendario ed inoltre gli autori dei tre ritenuti maggiormente adatti a rappresentare il tema saranno omaggiati con importanti premi, tra cui uno smart box. L’ultima edizione è stata vinta dal braidese Johnny Stenta. Pronti a prendere il suo posto?