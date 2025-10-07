 / Attualità

Attualità | 07 ottobre 2025, 08:17

Scatenate le Reflex, in scadenza il contest fotografico per il calendario Avis 2026

Tema della 9ª edizione “I piccoli gesti che cambiano il mondo”. C’è tempo fino al 12 ottobre

Johnny Stenta vincitore del contest Avis 2025

Scatenate le Reflex! Anche quest’anno l’Avis di Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, invita al contest fotografico che porterà alla realizzazione del calendario 2026. Ma sbrigatevi a inviare le candidature perché la scadenza per l’invio delle fotografie è il 12 ottobre.

Dopo aver esaurito gli elementi naturali (aria, terra, fuoco e acqua), il tema scelto per questa 9ª edizione è “I piccoli gesti che cambiano il mondo”, con la possibilità di scatenare gli obiettivi per foto che richiamino la semplicità dei piccoli gesti che scaldano il cuore, ravvivano i sentimenti e fanno passi concreti per migliorare il mondo, la nostra vita ed il nostro benessere.

Spiega l’organizzazione: «La partecipazione è aperta a tutti (ad eccezione dei fotografi professionisti) e non esistono limiti di età; unico elemento richiesto è la fantasia e la voglia di partecipare a questo progetto che ha come finalità ultima la divulgazione della donazione del sangue».

Gli aspiranti Steve McCurry o Oliviero Toscani potranno partecipare con un massimo di tre opere e troveranno il regolamento sul sito www.avisbra.it . Eventuali richieste di informazioni particolari le potrete inviare a calendarioavisbra@gmail.com .

I 12 scatti selezionati verranno inseriti nel calendario ed inoltre gli autori dei tre ritenuti maggiormente adatti a rappresentare il tema saranno omaggiati con importanti premi, tra cui uno smart box. L’ultima edizione è stata vinta dal braidese Johnny Stenta. Pronti a prendere il suo posto?

Silvia Gullino

