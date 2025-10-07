 / Politica

Politica | 07 ottobre 2025, 19:07

Bergesio: “Ok all’emendamento Lega sulle assicurazioni agricole, meno costi per gli imprenditori”

Via libera in commissione Attività produttive alla norma del ddl PMI che elimina l’obbligo di polizza RC Auto per le macchine agricole non immatricolate, sostituendola con una copertura generica

Giorgio Maria Bergesio

“Ok all’emendamento della Lega al ddl PMI per i nostri agricoltori. La norma approvata in commissione Attività produttive introduce agevolazioni per le aziende agricole in materia di assicurazione dei veicoli: per i proprietari di macchine agricole non immatricolate basterà il possesso di una polizza generica per responsabilità civile verso terzi e non sarà obbligatorio stipulare una polizza RC Auto. Dunque più risparmi per i nostri imprenditori agricoli, che sosteniamo attraverso una misura di buonsenso”.

Lo annunciano il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive e responsabile dipartimento Agricoltura della Lega, e la senatrice Mara Bizzotto.

