Bergesio: “Ok all’emendamento Lega sulle assicurazioni agricole, meno costi per gli imprenditori”

“Ok all’emendamento della Lega al ddl PMI per i nostri agricoltori. La norma approvata in commissione Attività produttive introduce agevolazioni per le aziende agricole in materia di assicurazione dei veicoli: per i proprietari di macchine agricole non immatricolate basterà il possesso di una polizza generica per responsabilità civile verso terzi e non sarà obbligatorio stipulare una polizza RC Auto. Dunque più risparmi per i nostri imprenditori agricoli, che sosteniamo attraverso una misura di buonsenso”.
Lo annunciano il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive e responsabile dipartimento Agricoltura della Lega, e la senatrice Mara Bizzotto.
