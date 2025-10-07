Busca: "Gli Incontri della Salute", primo appuntamento il 16 ottobre

Nell'ambito del progetto "Spazio Anziani" i Volontari dell'Annunziata organizzano una serie di incontri dal titolo: "Gli Incontri della Salute". Il primo sarà giovedì 16 ottobre alle ore 17.30 presso il salone della Casa della Salute dello Spazio Anziani e avrà titolo: "Il sostegno a chi assiste. Prendersi cura della persona con declino cognitivo".

I Volontari dell'Annunziata all'interno del progetto "Spazio Anziani" e il finanziamento della Fondazione CRC, organizzano una serie di incontri dal titolo: "Gli Incontri della Salute" nei quali si vogliono approfondire tematiche importanti nella terza età, al fine di un miglioramento della qualità della di vita degli anziani e dei loro famigliari.



Il primo incontro sarà giovedì 16 ottobre alle ore 17.30 presso il salone della Casa della Salute dello Spazio Anziani e avrà titolo: "Il sostegno a chi assiste. Prendersi cura della persona con declino cognitivo".



Relatrice sarà la Psicoterapeuta Psicoanalista dott.ssa Michela Re, che, fra le altre formazioni, ha al suo attivo dal 2017 la collaborazione con l'Associazione Caffè Alzheimer di Dronero, dove offre supporto psicologico ad un gruppo di famigliari di persone affette da demenza. Nella serata si parlerà dell'impegno fisico, psicologico, economico, sociale in gioco nella cura della persona con demenza. Come farvi fronte e quali risorse possibili e poi di comprendere la malattia ed imparare a relazionarsi diversamente con il proprio caro.



L'ingresso è gratuito. Info al numero 379 1597895