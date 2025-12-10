Sanità cuneese, Bergesio (Lega): “Savigliano ai vertici della classifica Agenas consolida l'eccellenza della Granda”

"Esprimo la mia più grande soddisfazione ed il mio profondo orgoglio per gli eccezionali risultati ottenuti dall’Ospedale di Savigliano nel recente report di Agenas. Ancora una volta, la nostra Provincia Granda si distingue per un'eccellenza in salute riconosciuta a livello nazionale”.



Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta i risultati del monitoraggio effettuato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nell'edizione 2025 del Programma nazionale esiti. Il report colloca l'Ospedale di Savigliano tra i soli due ospedali in Italia (l’altra struttura è Mestre) a raggiungere la massima valutazione su tutte le otto aree cliniche analizzate.



Bergesio sottolinea l'importanza di questi risultati nel contesto di una performance costante: "Già lo scorso anno l'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo aveva brillato al primo posto fra gli ospedali italiani, sotto la guida del Direttore Generale Dott. Livio Tranchida, a cui va il nostro grazie e che da quest'anno ricopre anche l'incarico di Direttore Generale anche dell’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, mantenendo al contempo la guida del Santa Croce. Il mantenimento di questi livelli altissimi di performance è la migliore testimonianza della qualità del nostro sistema sanitario territoriale”.



“Questo successo rafforza l’immagine di Cuneo come polo sanitario di riferimento - prosegue Bergesio -. Per i risultati eccezionali ottenuti dall'Ospedale di Savigliano in seno all'ASL CN1, un ringraziamento speciale e sentito va al Direttore Generale, Dott. Giuseppe Guerra. La nostra gratitudine si estende a tutto il Personale Medico, a quello Infermieristico e a tutti gli Addetti, donne e uomini, che con dedizione e professionalità operano quotidianamente. A voi tutti va la nostra più sincera stima per il vostro inestimabile lavoro al servizio della salute della nostra comunità e dell'intero Paese. Questo risultato è uno dei migliori auspici per la realizzazione, a Savigliano, del nuovo ospedale unico del quadrante Nord Ovest della provincia di Cuneo”.