A Bra i funerali del commercialista trovato senza vita nello studio andato a fuoco

Si terranno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, i funerali di Giovanni Bonardi, il 61enne commercialista braidese che nella prima serata di sabato è stato trovato privo di vita dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi all’interno del suo studio professionale, in un condominio al civico 27 della centrale piazza Carlo Alberto a Bra.
Nella giornata di ieri, martedì, presso le camere mortuarie dell’ospedale di Verduno, sulla salma del professionista è stato effettuata l’autopsia disposta dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Asti Sara Paterno.
Gli accertamenti del medico legale serviranno a chiarire se la morte del professionista è giunta per effetto del monossido di carbonio sviluppato all’interno di quei locali in conseguenza del rogo o se, verosimilmente, l’uomo possa essere spirato per un precedente malore. A chiarirlo gli esami che il medico legale dell’Asl Cn2 Maria Gugliuzza metterà a disposizione della Procura astigiana.
Nel frattempo dal magistrato è arrivato il nulla osta per i funerali, che si terranno alle ore 15 di oggi presso la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine di frazione Bandito, dove l’uomo risiedeva, con partenza dalla Casa Funeraria Braidese (via Piumati) alle ore 14.45.
Ad accompagnare l’uomo nel suo ultimo viaggio la moglie Rosella, la figlia Matilde col fidanzato Gennaro, la madre Rosanna e la suocera Mariangela. Dopo le esequie seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia nel cimitero di Bandito.