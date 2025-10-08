Accensione riscaldamento a Savigliano: anche ora, ma per non più di 6 ore e mezza

Da mercoledì 15 ottobre comincia il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, come stabilito dal Decreto del Ministro della Transizione ecologica. Considerate peró le basse temperature di questi giorni, l’amministrazione comunale di Savigliano comunica che è possibile l’accensione del riscaldamento anche prima di tale data, per una durata massima di 6 ore e 30 minuti al giorno (ovvero la durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria nella Zona climatica E, in cui è collocata Savigliano).

«Coloro che abbiano il riscaldamento autonomo – precisano dal Municipio – possono dunque gestire l’accensione in autonomia: non sono necessarie ulteriori ordinanze Comunali. Chi abbia invece il riscaldamento centralizzato, e necessiti di chiarimenti, può contattare il proprio amministratore di condominio».



