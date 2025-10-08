“Cuneo per Gaza” in piazza Europa, il presidio continua: “Restiamo finché non finirà il massacro”

“Il presidio proseguirà ancora per molti giorni”. Così il movimento collettivo Cuneo per Gaza ha aperto il nuovo incontro in piazza Europa, dove dai suoi canali social ufficiali aveva dato appuntamento alle 18 a seguito del nuovo attacco israeliano alla seconda Freedom Flottilla avvenuto la notte scorsa. “Questa è la postazione principale – ricordano - e ieri per la prima volta è stata chiusa e riscaldata. Ci saranno attività giorno e notte”.





Il nuovo abbordaggio ha riacceso le proteste, in primo luogo nei confronti del governo italiano ritenuto complice del genocidio in corso in Medio Oriente.

“Risultano ancora trattenuti in Israele 138 attivisti, mentre quelli che sono riusciti a tornare lo hanno fatto grazie alle compagnie aree private che hanno offerto loro il rientro e non con voli di stato o biglietti pagati. Un trattamento diverso da quello riservato dal governo in altre occasioni”.



“Ma i numeri parlano – continuano dal collettivo -, il 2 ottobre sono scese in piazza oltre 200 persone e il 4 erano oltre 7mila. Per questo non dobbiamo fermarci.



Dodici dei ragazzi che hanno aperto il presidio il 4 ottobre sono partiti per andare a manifestare a Roma, dove c'era oltre 1 milione di persone. In 6 ore abbiamo visto solo 6 agenti di polizia, ma nelle dirette tv e sui giornali sono stati mostrati scontri e numerose forze dell'ordine. Questo ci ha fatti interrogare su quanto stesse accadendo”.





Subito dopo è intervenuto anche il consigliere comunale Ugo Sturlese. “In questi giorni - dichiara - qualcosa nel mondo sta cambiando: si è davanti alla fine del diritto internazionale, ma è nata una coscienza popolare nuova. La Palestina può aiutarci a uscire dall'indifferenza. Viva questo nuovo inizio".



Tra gli interventi dibattuti anche la proposta del disegno di legge di Maurizio Gasparri (Forza Italia) di contrasto all'antisemitismo e all'antisionismo equiparandoli.





Dure le parole del Centro islamico di Cuneo che condanna l'ultimo attacco alla Freedom Flottilla: "Dove la pace viene negata trova la voce della resistenza. Costruiamo libertà. Ferma condanna per l'attacco vile e inaccettabile alla Global Flottilla la notte scorsa. Si è palesata la violazione del diritto internazionale. Chiediamo la fine dell'assedio e l'apertura di corridoi umanitari sicuri e vincolati. Lo stato di Israele pratica terrorismo di Stato".





Dal sindacato Usb l'invito a unirsi a una nuova protesta pacifica venerdì 10 ottobre alle 12.30 allo Stadio di Borgo San Dalmazzo dove sono in corso i Campionati mondiali di addestramento cani."Gli scioperi del 22 settembre e 2 ottobre - hanno detto - hanno segnato uno spartiacque senza precedenti. A Borgo c'è un'altra occasione, per il mondiale di addestramento cani a cui partecipa una squadra israeliana, con membri dell'esercito. E' noto come i loro cani vengano utilizzati contro i prigionieri e i palestinesi. L'ipotesi è di fare una mobilitazione venerdì 10 dalle 12.30 per contestare la manifestazione e sensibilizzare i presenti. Ci saremo come Usb e come Cuneo per Gaza e invitiamo tutti allo Stadio di Borgo San Dalmazzo per una contestazione pacifica".