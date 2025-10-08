La Cuneo Granda Volley torna al lavoro: domenica super sfida contro Conegliano

Dopo la pazza vittoria di Macerata, in cui le Gatte hanno rimontato uno svantaggio di due set e match point, la Honda Cuneo Granda Volley torna al lavoro per preparare la super sfida contro la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, in programma domenica 12 ottobre al Pala Verde di Villorba (diretta su VBTV e Dazn).

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

- mercoledì: 9-10:30 pesi, 10:30-11:30 allenamento, 17:30-19:30 allenamento

- giovedì: 15-17 allenamento

- venerdì: 9-10:30 pesi, 10:30-11:30 allenamento, 18-20 allenamento

- sabato: 9:30 partenza Conegliano, 17-19 allenamento (Pala Verde, Villorba)

- domenica: 9:30-11 rifinitura, 16 partita vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano (Pala Verde, Villorba)