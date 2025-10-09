Da oggi online il nuovo sito del Comune di Cuneo

A partire da oggi, giovedì 9 ottobre, è online il nuovo sito istituzionale del Comune di Cuneo, raggiungibile dallo stesso indirizzo del precedente: www.comune.cuneo.it.

Il nuovo portale è facilmente fruibile, sia nei contenuti che nella navigazione. Le informazioni sono esattamente le stesse di prima, solo presentate in un modo diverso. Ora sono molto più chiare e leggibili, avendo maggiori dimensioni di carattere, spaziature aumentate ed immagini grandi e ben identificabili.

“Con questo nuovo portale compiamo un passo importante verso una pubblica amministrazione più vicina, trasparente e digitale. Vogliamo che ogni cittadino possa accedere facilmente ai servizi e alle informazioni, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. È un investimento concreto nell’innovazione e nell’inclusività digitale, che mette al centro le persone e le loro esigenze. Inizialmente gli utenti potrebbero trovare qualche difficoltà, perché le informazioni sono strutturate in maniera totalmente diversa rispetto al vecchio sito, che era basato sull’assetto organizzativo dei settori comunali. Adesso il focus è sui servizi erogati, come ci chiede AGID, ma sono certo che in poco tempo tutti si abitueranno. Proprio per questo abbiamo fatto un grosso lavoro per migliorare il motore di ricerca interno, grazie all’inserimento di keywords specifiche e un meccanismo di “ranking” delle pagine sviluppato appositamente per noi. Inoltre, la nuova strutturazione faciliterà il reperimento delle informazioni attraverso i motori di ricerca, come ad esempio Google, grazie a schede puntuali relative ad ogni singolo servizio erogato dal Comune, permettendo di trovare direttamente le informazioni cercate, senza dover fare ulteriori ricerche dentro il sito.”, commenta l’assessore all’Innovazione del Comune di Cuneo, Andrea Girard.

Il portale è stato finanziato con i fondi del PNRR della PA digitale 2026 nell’ambito della - Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” ed è stato realizzato secondo le linee guida di Designers Italia per i siti web della PA e linee guida redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la pubblica amministrazione. Il modello per i siti dei Comuni, che si pone lo scopo di promuovere la digitalizzazione e migliorare l'esperienza dei Cittadini attraverso strumenti e componenti predefiniti, non solo favorisce il rispetto delle normative vigenti, ma anticipa anche alcuni standard a livello europeo di trasparenza e usabilità, focalizzando l’attenzione sugli utilizzatori.

Il nuovo sito web fornisce una grafica coerente, un’architettura semplificata e funzionale e risponde ad una maggiore interattività tra l'Amministrazione ed i cittadini, favorendone la partecipazione. Esso applica il "responsive web design", ed è dunque in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale indipendentemente dal dispositivo con il quale viene visualizzato.

Una delle grandi novità consiste nel facilitare la ricerca migliorando la leggibilità e la velocità di accesso alle informazioni. Inoltre, il sito permette di avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione mediante l’erogazione di servizi on line che consentono di interagire con l’Ente senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli. È stata dedicata particolare attenzione alla navigazione e all’usabilità da parte dei cittadini affinché abbiano a disposizione varie modalità per accedere all’informazione che stanno cercando.

Non tutte le informazioni sulle attività del Comune di Cuneo saranno però presenti sul nuovo sito. Il modello AGID prevede infatti una strutturazione dei contenuti basata sui servizi erogati, rimandando a sottodomini o siti esterni le informazioni relative alle altre attività.

Questo porta ad una vera e propria “rivoluzione” nell’universo web comunale, concepito come una galassia dove, al sito istituzionale, si affiancano una serie di "siti tematici satellite", che permettono di rappresentare le informazioni non presenti sul sito istituzionale e di promuovere con maggiore efficacia le attività e le iniziative portate avanti dall’ente. I siti tematici sono accessibili dalla home del nuovo sito web.

Nei primi giorni di messa online del nuovo sito potrebbero verificarsi piccoli malfunzionamenti o disallineamenti temporanei nei contenuti. Alcune informazioni potrebbero non essere ancora state completamente migrate o riorganizzate secondo il nuovo modello. Gli uffici sono attivamente al lavoro per terminare la transizione nel più breve tempo possibile.

Per aiutare gli utenti a orientarsi nel nuovo portale è stata creata ad hoc una guida sintetica al link: https://www.comune.cuneo.it/novita/orientarsi-nel-nuovo-sito-istituzionale-del-comune-di-cuneo/.

Infine, segnaliamo che, per eventuali richieste di assistenza, è disponibile un form dedicato al seguente collegamento: https://www.comune.cuneo.it/servizi/assistenza.



