Niente vetro o lattine durante gli eventi della Fiera del tartufo di Alba

Per tutelare l’incolumità, l’ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana, durante la 95a Fiera internazionale del Tartufo bianco dall’11 ottobre all’8 dicembre 2025 ad Alba,

1. è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative in programma per la Fiera:

a) introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;

b) la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche di distributori automatici ;

2. il divieto non si applica se:

a) la somministrazione e la conseguente consumazione delle bevande avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;

b) la vendita di bevande in bottiglie avvenga in contenitori chiusi, incluso il caso di distribuzione di bottiglie negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e/o iniziative autorizzate;

c) la degustazione dei vini avvenga mediante l’utilizzo di appositi calici di vetro distribuiti dall’organizzazione degli eventi corredati di appositi contenitori porta calice individuali rilasciati ai possessori di ticket;

3. i titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita e i promotori delle manifestazioni autorizzate nelle aree interessate sono obbligati a ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale accumulato riconducibile all’attività dell’esercizio stesso.

Chiunque non osservi le suddette disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da 25 euro a 500 euro con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 50 euro, oltre all’applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell’illecito amministrativo.

Il testo integrale dell’ordinanza si trova sul sito internet www.comune.alba.cn.it.



