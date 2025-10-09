Il marchio Cinzano tornerà a parlare albese? Da Iwb e Gruppo Caffo 1915 un’offerta vincolante per portarlo nell’ex Giordano di Valle Talloria

Italian Wine Brands Spa rende noto di aver sottoscritto, tramite le società italiane Iwb Italia e Giordano Vini, un’offerta vincolante con il Gruppo Caffo 1915, noto per la produzione dell’Amaro del Capo, per la cessione del ramo d’azienda di Valle Talloria (Diano d'Alba), costituito dal polo industriale e dalle attività connesse, dove verranno trasferite dal Gruppo Caffo 1915 le produzioni e l’archivio storico del brand Cinzano.

A renderlo noto con una nota lo stesso gruppo Iwb.

L'esecuzione dell’operazione è soggetta a diverse condizioni, fra cui la definizione e la stipula degli accordi definitivi e, in caso di verifica di dette condizioni, è prevedibile che il trasferimento avvenga entro la fine del 2025.

Il Gruppo Iwb dichiara: "Siamo felici di questo percorso intrapreso con il Gruppo Caffo 1915, che porterà, ove andasse a buon fine, ad un nuovo sviluppo dell’asset di Valle Talloria, valorizzando altresì il territorio con un brand noto in tutto il mondo”.

Il Gruppo Caffo 1915 commenta: “Diano d’Alba, in Valle Talloria, nel cuore delle Langhe, patrimonio mondiale Unesco, potrà nascere la nuova Casa del Vermouth e dello Spumante Cinzano. L’azienda Cinzano, fondata nel 1757, è tra le più antiche realtà enologiche italiane e uno dei primi marchi a essere esportati nel mondo, contribuendo a creare il concetto stesso di Made in Italy. Oggi Cinzano è distribuito in oltre 100 Paesi e questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per il sito produttivo e potrà rafforzare il legame tra la tradizione piemontese e lo sviluppo internazionale”. (Pal/Adnkronos)