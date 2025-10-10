Cortemilia, Marco Zunino nominato assessore

A seguito delle dimissioni concordate per motivazioni di natura esclusivamente personale dell’Assessore Fiorenzo Crema, il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito ha provveduto a nominare, con apposito decreto, quale nuovo Assessore Marco Zunino.

"Ringrazio Fiorenzo non solo per il lavoro svolto con grande competenza e passione in questi anni, ma anche per aver coltivato una preziosa amicizia che sono certo rimarrà nel tempo - dichiara il primo cittadino Bodrito - sono sicuro che Marco ricoprirà tale ruolo con altrettanta dedizione e professionalità per continuare l’importante lavoro svolto dall’Amministrazione in questi anni".