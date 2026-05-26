ELEZIONI COMUNALI / Inaudi: “Prendiamo atto dell’esito del voto, ma il nostro impegno comincia adesso”

La sua lista, “Democrazia e Partecipazione”, è stata battuta da “Verzuolo Bene Comune” con ampio margine, ma il candidato sindaco Valentino Inaudi ringrazia ugualmente i 678 cittadini-elettori che, col 27,46% dei consensi, hanno assegnato a lui e tre esponenti della sua squadra il ruolo di minoranza.

“Il voto si è espresso e il risultato parla chiaro. Anche se l’esito non è stato quello che speravamo – commenta Inaudi – accettiamo il verdetto dei cittadini con il massimo rispetto e con grande senso di responsabilità. Tagliare il traguardo delle elezioni e 'conquistare il palazzo' non è l’arrivo, ma solo lo zero sul cronometro. La vera sfida comincia il giorno dopo. Vogliano ringraziare di cuore ogni singolo cittadino che ha creduto nel nostro progetto. Anche se il voto non ci ha consegnato la guida del paese – osserva – per noi oggi non è una fine, ma l’inizio di un percorso di cinque anni. Il nostro impegno per Verzuolo non si ferma. Da oggi parte la vera sfida, la parte più complessa dell’amministrazione: quella del controllo e della vigilanza. La nuova maggioranza deve sapere che non avrà una strada spianata, ma troverà un’opposizione ferma, attenta e molto preparata su ogni dossier. Saremo custodi delle promesse fatte ai cittadini, vigilando costantemente affinchè il palazzo non si allontani dai bisogni reali del paese. La rinascita di Verzuolo – conclude Inaudi – passa anche da qui".