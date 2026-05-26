Diano d'Alba, capoluogo e Ricca decisive per l'elezione di Paolo Olivero. Simone Rolfo il consigliere più votato

I risultati delle elezioni comunali di Diano d’Alba hanno visto la lista in appoggio a Paolo Olivero ottenere 1.066 voti totali, contro i 773 raccolti da quella guidata da Cristina Taricco.

Con il 58% dei voti l’imprenditore vitivinicolo sostituirà dunque Ezio Cardinale alla guida del paese, con l’incognita del segretario comunale (in scadenza) e un Consiglio comunale ancora da definire.

La maggioranza avrà a disposizione 8 consiglieri, mentre gli assessorati potrebbero essere 4. La minoranza avrà 4 posti in Consiglio.

Nella lista vincente i più votati sono stati Simone Rolfo (131 preferenze), Roberto Pittatore (94), Fabrizio Moro (81), Elisa Savigliano e Francesco Foglia (76), Claudio Cocino (68), Salvatore Mazzeo (66) e Walter Ferrero (46). I più votati della lista numero 2 sono risultati Sergio Rinaldi (99 preferenze), Marco Bolla (89) e Roberto Rapalino (60).

Determinante per l’affermazione di Olivero il voto del capoluogo e della frazione Ricca, mentre in Valle Talloria le due liste si sono equivalse.

Raggiunto telefonicamente il neo sindaco ha voluto raccontare le sue prime emozioni: “Sono ovviamente molto contento del risultato che abbiamo conseguito e ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia e il loro consenso. Tengo a dire che siamo pronti a collaborare con tutte le associazioni di Diano e con la minoranza, che rappresenta una buona percentuale della popolazione e con la quale intendiamo lavorare al meglio per il nostro paese. Purtroppo abbiamo il mandato del segretario comunale in scadenza a fine mese e non possiamo ancora stabilire quando faremo il primo Consiglio comunale. Ci siamo già attivati per una nuova nomina nel ruolo. A breve dunque, verificate le disponibilità dei consiglieri, renderemo note le cariche e gli assessorati.”

"PRONTI A COLLABORARE"

Lo stesso primo cittadino ha intanto diffuso una nota, con la quale ringrazia innanzitutto “i cittadini che hanno avuto fiducia in noi", dicendosi "pronti a collaborare con la minoranza e con tutte le associazioni”.

"A nome mio personale e di tutta la squadra che mi ha accompagnato in questo percorso, desidero rivolgere un sincero e profondo ringraziamento a tutti i dianesi che hanno partecipato al voto e che hanno scelto di accordarci la loro fiducia. Il risultato di queste elezioni rappresenta per noi un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità. Da oggi si apre una nuova fase, che affronteremo con impegno, ascolto e spirito di servizio verso tutta la comunità, senza distinzioni.

Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con passione durante questa campagna elettorale, i volontari, i sostenitori e ogni cittadino che ha contribuito con idee, entusiasmo e partecipazione democratica.

Desidero inoltre rivolgere un pensiero di rispetto anche all’altra lista e ai suoi candidati. Le elezioni si sono concluse, ma il lavoro per il bene del paese comincia adesso. Per questo motivo, siamo aperti a una collaborazione positiva e costruttiva con tutte le forze presenti in Consiglio, nella convinzione che il confronto serio e il dialogo possano rappresentare un valore aggiunto per Diano e per il futuro della nostra comunità. L’obiettivo comune deve essere uno solo: lavorare insieme per il bene del paese, mettendo al centro le esigenze dei cittadini, la crescita del territorio e la qualità della vita di tutti.

Con umiltà, determinazione e senso delle istituzioni, ci mettiamo fin da subito al lavoro”.