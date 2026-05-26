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Attualità | 26 maggio 2026, 15:36

Alla Camera il ricordo di Carlo Petrini, Chiara Gribaudo (Pd): “Proveremo a essere degni della tua semina collettiva” [VIDEO]

La deputata cuneese: "Ha cambiato il mondo partendo dalle Langhe, da Bra, dal cibo, dentro cui idea c’erano la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la biodiversità, la pace, la libertà"

Alla Camera il ricordo di Carlo Petrini, Chiara Gribaudo (Pd): “Proveremo a essere degni della tua semina collettiva” [VIDEO]

“Il cibo non come fine, ma come mezzo. Come strumento per trasmettere identità, cultura, radici, rispetto per la terra e per l’umanità. Questo era Carlin Petrini: un uomo enorme e semplice, non banale, puro”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, che oggi ha ricordato alla Camera Carlo Petrini.

“È stato un rivoluzionario gentile, un anarchico felice, un visionario, un costruttore di futuro. Ha cambiato il mondo partendo dalle Langhe, da Bra, dal cibo, dentro cui idea c’erano la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la biodiversità, la pace, la libertà - ha proseguito la deputata cuneese -. Ci ha insegnato una cosa profondamente politica: che il mondo non si cambia con la paura e con il terrore, ma con la gioia e con l’amore. Che si può lottare senza perdere umanità. In un tempo che parla continuamente di intelligenza artificiale, lui continuava a ricordarci qualcosa di ancora più raro: l’intelligenza emotiva”.

“Carlin non ha soltanto fondato Slow Food, Terra Madre, l’Università di Pollenzo. Ha cambiato vite. L’utopia concreta che ci lascia oggi è proprio questa: costruire comunità, relazioni, coscienze e forse il modo migliore per onorarlo non è soltanto celebrarne la grandezza, ma sostenere ciò che ha costruito e le persone che ha messo in cammino. Proveremo a essere degni della tua semina collettiva. Ciao Carlin, arveire”, ha concluso Gribaudo.

L'INTERVENTO A MONTECITORIO [VIDEO]

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