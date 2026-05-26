Luigi Genesio Icardi consigliere più votato della tornata a Santo Stefano Belbo

La lista di Francesco Galluccio ha vinto le elezioni comunali a Santo Stefano Belbo, dove hanno votato 2.282 cittadini (il 60,72%), raccogliendo 1.235 preferenze (55,7%) contro le 982 (44,3%) della lista di Laura Capra, sindaca uscente.

Dall’analisi dei dati si è visto che in tutte e tre le sezioni Galluccio ha avuto la meglio e che soprattutto nel voto delle frazioni, Valdivilla e Camo, ha potuto consolidare la maggioranza.

Il più votato della lista Galluccio è stato Luigi Genesio Icardi, già sindaco in amministrazioni precedenti, che ha ottenuto 191 preferenze. Seguono Angelo Gallina (117 preferenze), Roberta Olivero (103), Gianluca Scaglione (94), Riccardo Colombardo (80), Mauro Terzolo (44), Faouzia Lamine (42) e Ivan Gallesio (40). Tra i candidati della lista risultata in minoranza il più votato è stato Riccardo Rabellino con 174 preferenze, seguito da Giuseppe Scavino (107) e Fabio Gallina (98).

Nel comune più grande della Valle Belbo saranno 8 più il sindaco i componenti della maggioranza e 4 coloro che siederanno all’opposizione.

GALLUCCIO: "HA VINTO LA DEMOCRAZIA"

Abbiamo raggiunto Francesco Galluccio telefonicamente per un commento a caldo sull’esito delle votazioni: “Sono ovviamente soddisfatto del nostro risultato, conseguito grazie al lavoro di una grande squadra e con tanti incontri con la popolazione. Ringrazio i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia, li ascolteremo e lavoreremo per il bene di Santo Stefano. Posso dire che ha vinto la democrazia e la possibilità di scegliere. Dovremmo riunire il primo consiglio comunale giovedì 4 giugno per il giuramento. Non so ancora indicare le cariche e gli assessorati, ci metteremo al lavoro quanto prima e verificheremo le disponibilità di ciascuno. Grazie ancora ai santostefanesi per questa grande dimostrazione di stima nei miei confronti e nei confronti di tutti i componenti della mia lista”.

[Francesco Galluccio è il nuovo sindaco di Santo Stefano Belbo]