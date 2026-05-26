Gli auguri di Guido Giordana ai sindaci eletti: "Collaborazione e sinergia per dare più forza al territorio"

Il presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare e sindaco di Valdieri, Guido Giordana, rivolge i propri auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questi giorni, con un pensiero particolare al valore della collaborazione tra amministratori e alla necessità di lavorare insieme per il bene delle comunità locali.

“Desidero fare i miei migliori auguri a tutti i sindaci eletti – dichiara Giordana – perché amministrare un Comune è un impegno importante, fatto di responsabilità, ascolto e presenza quotidiana sul territorio. Ogni sindaco, indipendentemente dalla dimensione del proprio Comune, ha davanti a sé sfide concrete e il compito di dare risposte ai cittadini”.

Secondo Giordana, oggi più che mai è fondamentale costruire rapporti di collaborazione tra amministrazioni, soprattutto su temi che riguardano l’intero territorio: servizi, enti partecipati, sviluppo locale, valorizzazione delle valli e gestione condivisa delle opportunità.

“Ci sono partite che non possono essere affrontate da soli – prosegue –... penso alle partecipate, ai servizi, alla promozione del territorio, alle infrastrutture e a tutte quelle scelte che hanno ricadute su più Comuni. Serve una visione comune e serve la capacità di lavorare insieme, al di là dei confini amministrativi”.

Un augurio particolare viene rivolto a Maurizio Paoletti, nuovo sindaco di Roaschia, e a Enzo Tassone, nuovo sindaco di Peveragno, che entrano a far parte del Consiglio dell’Unione Montana Alpi del Mare.

“A loro va il mio benvenuto all’interno dell’Unione – sottolinea Giordana – ... confido che possano portare il proprio contributo con serietà e spirito costruttivo. Abbiamo bisogno di amministratori che lavorino in sinergia, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per i cittadini e valorizzare le nostre aree, che hanno grandi potenzialità e meritano attenzione”.

Per il presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare, il futuro del territorio passa dalla capacità degli amministratori di fare squadra. Le Unioni Montane possono diventare uno strumento sempre più importante per affrontare temi che i singoli Comuni, da soli, faticano a gestire con la stessa efficacia.

“Il nostro compito – conclude Giordana – è quello di lavorare per dare più servizi agli abitanti, sostenere le comunità locali e valorizzare i nostri territori. Chissà che un domani le Unioni non possano anche trovare forme di collaborazione ancora più strette, magari unendosi per dare una risposta più concreta e forte a tutta la Valle Gesso. L’obiettivo deve essere uno solo: costruire insieme un territorio più organizzato, più vicino ai cittadini e capace di guardare avanti”.