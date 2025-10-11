Il Lions Club Carrù-Dogliani fa il punto sulla salute mentale

Nella serata di giovedì 9 ottobre, presso l'Osteria del Borgo di Carrù, si è svolto il meeting "Nuovo piano sanitario regionale e salute mentale" del Lions Club Carrù-Dogliani.

L'ospite e relatore della serata è stato il dottor Maurizio Ippoliti che in qualità di consigliere comunale del Comune di Mondovì con incarico alla sanità, ha spiegato ai soci le novità più interessanti del nuovo piano sanitario regionale, per poi passare a una problematica d'attualità e molto impattante nella società odierna che è quella della salute mentale e che riguarda in misura sempre maggiore anche i più giovani.

Prima dell'inizio dell'incontro conviviale però, il presidente Giulio Marini ha ricordato come anche quest'anno il Club abbia voluto partecipare, attraverso un contributo economico, alla consegna delle borse di studio assegnate ogni anno dal "Corriere di Carrù" agli studenti di quinta elementare e di terza media.