SuperLega. Cuneo Volley presenta le nuove maglie: entusiasmo e grande attesa per la stagione 2025-2026 [VIDEO]

Le nuove Maglie firmate Macron indossate da Cavaccini, Zaytsev, Baranowicz e Oberto

Grande affluenza nel punto vendita Il Podio Sport di Madonna dell’Olmo, dove nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 ottobre, la MA S. Bernardo Cuneo ha mostrato al pubblico le divise ufficiali con cui affronterà la stagione 2025-2026 in Superlega.

Per una sera, i protagonisti del parquet si sono trasformati in modelli: il capitano Cavaccini, lo schiacciatore Zaytsev, il palleggiatore Baranowicz e il secondo libero Oberto hanno sfilato con le nuove maglie sotto gli applausi dei tifosi.

Il brand Macron, in collaborazione con la designer Paola Luci, ha firmato le divise mantenendo la tradizione cromatica: blu intenso per la versione “home”, azzurro chiaro per quella “away”, mentre i liberi continueranno a distinguersi con toni di arancione e grigio in nuove sfumature. Le maglie sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale del Cuneo Volley.

L’atmosfera è stata carica di entusiasmo, alimentata non solo dai giocatori ma anche dai dirigenti del club e dagli sponsor presenti all’evento.

L’appuntamento ora è per oggi, sabato 11 ottobre alle 17, quando al palazzetto dello sport la squadra sarà presentata ufficialmente al pubblico prima dell’amichevole contro il Cannes, che promette di richiamare oltre 2.100 spettatori sugli spalti.

QUI SOTTO IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE: