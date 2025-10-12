Volley A1F. Oggi Cuneo sfida la regina Imoco nella seconda giornata di campionato. Diop: “Sappiamo chi sono, ma daremo tutto” [VIDEO]

Dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta di lunedì sera, che ha segnato l’inizio della nuova stagione di Serie A1 femminile, la Cuneo Granda Volley è pronta a tornare in campo. Oggi pomeriggio infatti le Gatte di coach Salvagni saranno impegnate in un'altra difficile trasferta: tra poche ore, al Palaverde di Villorba, le attende la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, autentica corazzata del volley mondiale.

Nel match inaugurale contro Macerata, le biancorosse hanno mostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare una situazione complicata. Sotto 2-0 infatti hanno poi vinto al tie-break portando a casa due punti preziosi. A trascinare la squadra una super Diop che ha chiuso il match con 31 punti, aggiudicandosi il titolo di MVP del match. Ottima anche la prova di Pritchard, per lei 19 punti, e Pucelj, 16.

La seconda giornata vede le gatte di coach Salvagni ancora in trasferta, direzione Palaverde di Villorba. Un match contro una squadra che di certo non ha bisogno di presentazioni. Le Pantere di coach Santarelli infatti sono reduci da una stagione in cui ha conquistato tutto: Champions League, Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

Oltre al palmarès, anche il roster veneto è stellare: tra le fila gialloblù spiccano le neo campionesse del mondo Monica De Gennaro e Sarah Fahr, senza dimenticare le campionesse straniere del calibro di Gabi, Zhu, Haak e la regista Wolosz.

All'esordio le Pantere hanno conquistato due punti, superando al tie break Busto Arsizio. Esattamente come Cuneo, anche Conegliano ha perso i primi due set per poi rimontare e aggiudicarsi i 3 successivi.

Due le ex del match, entrambe con la maglia da libero: tra le venete figura infatti Serena Scognamillo, a Cuneo nella stagione 2023/2024 tornata in A1 dopo l’esperienza a Brescia in A2, e in biancorosso c'è Anna Bardaro, che è stata la vice De Gennaro dal 2021 al 2025, oltre che essere cresciuta nelle giovanili Imoco.

“Tornare a giocare con questi colori è stato bellissimo, a Macerata è stata una grande partita e siamo contente del risultato. Ci portiamo a casa la voglia di non smettere mai di lottare” ha commentato Bintu Diop dopo la vittoria.

E sul match contro Conegliano aggiunge: “Domenica sarà importante affrontare la partita come tutte le altre. Naturalmente sappiamo chi è Conegliano, andiamo là con la consapevolezza di quello che sappiamo fare, a dare tutto quello che abbiamo e a far vedere quello che valiamo”.

