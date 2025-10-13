Confindustria Cuneo saluta il commendator Ottaviano Anselmino, già presidente dell’Unione Industriale

Confindustria Cuneo si unisce al dolore per la scomparsa del commendator Ottaviano Anselmino, venuto a mancare all’età di 91 anni.

Presidente dell’allora Unione Industriale di Cuneo tra il 1996 e il 2002, Anselmino ha rappresentato una figura di primo piano per il mondo imprenditoriale locale, stimato per la sua visione lucida e per l’instancabile impegno rivolto alla crescita del tessuto economico e sociale del territorio.

Nel corso della sua vita professionale, è riuscito a integrare la passione per l’impresa con una profonda attenzione al ruolo delle istituzioni, diventando un esempio per molti imprenditori. Il suo contributo ha superato i confini aziendali, estendendosi anche agli ambiti culturale e sociale, dove ha sempre promosso valori fondamentali come il senso del dovere, il rispetto reciproco e l’impegno verso la comunità.

Durante il suo mandato alla guida dell’associazione, in un’epoca di profondi cambiamenti, ha saputo condurre con equilibrio e determinazione, rafforzando la credibilità dell’ente sia a livello locale che nazionale. Ha creduto fermamente nella forza del dialogo tra impresa, istituzioni e società civile, sostenendo con convinzione il confronto come leva di sviluppo condiviso.

Ricordiamo con stima la sua generosa dedizione alla vita associativa, la sua disponibilità verso gli altri, la cortesia nei rapporti interpersonali e l’integrità morale che ha sempre contraddistinto il suo agire. Il suo stile di leadership, sobrio ma deciso, ha lasciato un segno tangibile nel modo di concepire il ruolo dell’associazione e il valore della rappresentanza.

La gentilezza e l’attenzione verso le persone sono tratti distintivi che hanno segnato profondamente la sua azione, contribuendo a diffondere una cultura imprenditoriale fondata su responsabilità, rispetto e visione collettiva.

Confindustria Cuneo si stringe con affetto attorno alla famiglia Anselmino, onorando la memoria di un uomo che ha saputo coniugare competenza, umanità e spirito di servizio, lasciando un’eredità preziosa che continuerà a illuminare il cammino della nostra comunità.



