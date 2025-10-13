Grande partecipazione all'Open Day Anpas: il Piemonte celebra il volontariato del soccorso

Migliaia di cittadini hanno partecipato l’11 ottobre all’Open Day Anpas, la giornata regionale dedicata alla scoperta del volontariato del soccorso e alla promozione della cultura della solidarietà. Le Pubbliche Assistenze di tutto il territorio piemontese hanno aperto le loro sedi per accogliere grandi e piccoli, in un’edizione che ha coinvolto centinaia di volontari e decine di comuni nelle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Corsi gratuiti di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare, dimostrazioni pratiche, simulazioni di intervento, visite alle ambulanze, attività educative e ludiche per i bambini, laboratori di prevenzione sanitaria e incontri dedicati al servizio civile universale hanno animato l’intera giornata, trasformando l’evento in una grande festa diffusa della cittadinanza attiva. Ovunque, un entusiasmo condiviso e la voglia di conoscere più da vicino il mondo dei volontari del soccorso, di capire come funziona un’ambulanza e imparare gesti semplici ma fondamentali per salvare una vita.

L’Open Day ha rappresentato anche un momento di riflessione sull’importanza del ricambio generazionale nel volontariato. In molte sedi è stato consegnato il Premio Giovani Anpas, riconoscimento istituito per valorizzare l’impegno delle nuove leve e delle associazioni che promuovono la partecipazione dei giovani alla vita associativa.

«L’Open Day Anpas è diventato un appuntamento atteso e partecipato da tutto il territorio piemontese – sottolinea Michele Isoardi, vicepresidente Anpas Piemonte – È una giornata che valorizza il lavoro quotidiano, silenzioso e appassionato delle nostre volontarie e dei nostri volontari, e che testimonia come la solidarietà resti un valore forte e condiviso nelle nostre comunità. Quest’anno abbiamo registrato una grande partecipazione, soprattutto da parte dei giovani, che hanno contribuito attivamente alle iniziative promosse dalle pubbliche assistenze piemontesi. Un segnale importante del successo di questa terza edizione e dell’affetto che i cittadini continuano a dimostrare verso le nostre associazioni, impegnate ogni giorno nel volontariato e nel soccorso. Il 16 novembre ad Asti si terrà l’Orange Run, una camminata non competitiva che rappresenterà il naturale proseguimento della giornata di Open Day, un momento di festa e condivisione, durante il quale premieremo ufficialmente i giovani volontari e le giovani volontarie delle nostre associazioni».

Nel cuneese, da Saluzzo a Fossano, Clavesana e Bagnolo Piemonte, l’Open Day ha coinvolto studenti e famiglie con corsi di primo soccorso, attività pratiche e momenti conviviali. In provincia di Novara e nel Verbano Cusio Ossola, si è distinta l’iniziativa del Gruppo Radio Emergenza Sizzano, che ha ospitato l’intervento di Laura Rampini, prima paracadutista al mondo con paraplegia, protagonista di un incontro emozionante sul superamento delle barriere fisiche e culturali.

Il bilancio complessivo dell’Open Day 2025 è quello di una partecipazione diffusa e appassionata, capace di rafforzare il legame tra le Pubbliche Assistenze e le comunità locali. L’evento ha mostrato ancora una volta quanto sia viva e radicata la cultura del volontariato in Piemonte, dove ogni giorno migliaia di persone scelgono di dedicare tempo, energie e competenze al servizio degli altri.

E il cammino dell’Open Day non si ferma qui. Domenica 16 novembre ad Asti si terrà la Orange Run, l’evento conclusivo della terza edizione: una camminata-sfilata di tre chilometri nel centro cittadino, con ritrovo presso la sede della Croce Verde di Asti. I volontari e le volontarie delle associazioni Anpas del Piemonte indosseranno la maglia arancione, colore simbolo del volontariato Anpas, per colorare le vie della città in un grande momento di partecipazione e festa aperto a tutti i cittadini.

Durante l’Orange Run verranno inoltre premiati ufficialmente alcuni volontari e volontarie con il Premio Giovani Anpas, in riconoscimento del loro impegno e del contributo offerto alla crescita del volontariato giovanile.

L’iniziativa rappresenterà anche l’occasione per chiudere idealmente un anno caratterizzato, tra l’altro, dall’organizzazione del primo Meeting dei Giovani Volontari Anpas, dedicato alla solidarietà, alla formazione e alla condivisione. Un modo per riaffermare il valore di una rete che unisce il Piemonte all’insegna dell’aiuto reciproco e della cittadinanza attiva.