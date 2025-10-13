Martiniana Po dà le ali all’inclusione: inaugurato il nuovo campo di volo “Peter Pan” aperto anche alle persone con disabilità [FOTO]

Un sogno che diventa realtà, sospinto da passione, tecnologia e solidarietà è successo l'11 ottobre, a San Bernardo di Martiniana Po, con l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo di decollo.

Un progetto ambizioso che segna la nascita della prima scuola di parapendio italiana aperta anche alle persone con disabilità, la ‘Peter Pan’.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Paradelta Club di Cuneo, il Comune di Martiniana Po, con il patrocinio della Regione Piemonte.

Il nuovo punto di decollo si trova a 1400 metri di altitudine, sul crinale tra la valle Po e la valle Varaita, al confine con i comuni di Gambasca e Brossasco.

L’area, completamente risistemata nei mesi scorsi dal Comune sotto la guida dell’assessore allo Sport di Martiniana Po Danilo Nasi, tra i fautori dell’iniziativa, è stata realizzata grazie all’aiuto di molte aziende locali, tra cui la Ricchiardone Scavi di Villar Perosa, che ha curato il rifacimento del piano di San Bernardo da cui località da cui decollano i parapendii.

Danilo Nasi, promotore del progetto, ha visto concretizzarsi un’idea coltivata per anni, coadiuvato da Paolo Bosticco, che si occupa della storica pista di lancio di Pian Munè sopra Paesana in località ‘Bric Lombatera’.

“Questo progetto nasce da un’esperienza personale – racconta Nasi – che mi ha fatto capire quanto sia importante dare a tutti la possibilità di provare la libertà del volo. Con Guido Teppa, istruttore di volo della scuola Peter Pan, abbiamo trovato persone, fondi e sostegno per rendere reale un sogno. Oggi infatti la scuola Peter Pan è viva e concreta, e le maglie dei nostri piloti lo dicono con una frase che ci rappresenta: ‘Volare è più facile che camminare: abbi fiducia, affidati all’aria e l’aria ti sosterrà’.

Nasi ha poi ringraziato chi ha contribuito alla realizzazione dell’area: “Le ditte del territorio ci hanno sostenuto con entusiasmo. Ora vogliamo completare il progetto asfaltando la strada che sale al decollo e dotarci di un simulatore di volo. È un lavoro di squadra che fa bene a tutta la valle Po. Ringrazio tutti i volontari che ci hanno aiutato in questa impresa”.

Il fondatore e istruttore della scuola Peter Pan, Guido Teppa, ha spiegato le caratteristiche tecniche della giornata di sabato non propriamente adatta al decollo di parapendii in tandem con carrello a causa di fattori climatici: “La brezza era debolissima e dovevo partire in tandem con Simona Mandorino, che dopo un’ischemia è rimasta semiparalizzata. Avremmo volato con un carrellino apposito, ma per motivi di sicurezza abbiamo rinviato. Il decollo di Martiniana è particolare: consente di arrivare all’atterraggio con una quota elevata e un dislivello di quasi mille metri, permettendo un lungo esercizio in volo. È, a tutti gli effetti, una palestra d’allenamento ideale per chi si avvicina al parapendio per la prima volta. Oggi – prosegue Teppa – non tutti hanno potuto decollare a causa dell’inversione termica che ha bloccato le correnti d’aria a quota 1.400 metri. Ma molti piloti ce l’hanno fatta. È stato comunque un momento emozionante, perché abbiamo dimostrato che il progetto funziona e che presto questa scuola potrà accogliere tanti nuovi allievi, disabili e normodotati”.

Tra i presenti all’inaugurazione anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, accompagnato dal vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e dalla consigliera Federica Barbero. Con loro in rappresentanza della Provincia c’era il consigliere Roberto Baldi e oltre al sindaco di Martiniana Po, Valderico Berardo con il vice Bruno Berardo, anche i primi cittadini di Brossasco Paolo Amorisco, di Gambasca Mauro Nari e di Sanfront Francesco Lombardo.

“Il Piemonte ha fatto dell’outdoor una delle sue eccellenze – ha sottolineato Cirio – ma qui andiamo oltre. Martiniana Po e la scuola Peter Pan rappresentano un progetto innovativo, che mette insieme sport, inclusione e turismo. È un esempio di come la montagna possa diventare luogo di crescita e opportunità per tutti”.

Federica Barbero ha aggiunto parlando a nome della Regione: “Sosterremo questa iniziativa partecipando a bandi regionali dedicati allo sport e all’inclusione. Il messaggio che arriva da qui è forte: la disabilità non è un limite, ma una sfida da affrontare con fiducia da parte di tutti”.

Tra coloro che si sono lanciati da San Bernardo anche Andrea D’Alessandro, militare del 2° Reggimento Alpini di Cuneo e volontario del Paradelta Club cuneese: “Ho conseguito il brevetto di volo col parapendio tre anni fa proprio con Guido Teppa, a Chialamberto. Da allora collaboro con il gruppo che gestisce la pista di lancio di Pian Munè e ho partecipato alla realizzazione logistica di questo evento. Vedere nascere qui una scuola di volo inclusiva è un orgoglio: dimostra che il cielo può davvero appartenere a tutti”.

La giornata è stata seguita da oltre un centinaio di piloti, appassionati e curiosi, molti dei quali hanno raggiunto il decollo a piedi o in bicicletta lungo il Sentiero delle Lanterne che parte da Martiniana Po.

Dopo il taglio del nastro, avvenuto alle 11,30, il vento ha finalmente permesso ai primi parapendii di librarsi in aria.

“Siamo solo all’inizio – ha concluso Nasi –. Da qui alla prossima primavera vogliamo perfezionare il percorso e avviare ufficialmente la scuola nel 2026. Peter Pan sarà la casa di chi sogna di volare e di chi crede che la libertà non conosca barriere”.